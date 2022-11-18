64 ilde yapılan seçim anketi açıklandı: 2 partiye soğuk duş!
MAK Danışmanlık, 64 ilde yaptığı seçim anketinin sonuçlarını paylaştı. Son ankette HDP ve MHP'nin oy oranı dikkat çekti.
Türkiye 2023 yılının Haziran ayında yapılması planlanan seçimlere kilitlendi. Partiler çalışmalarına son sürat devam ederken anket şirketleri de yaptıkları araştırmaların sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor.
Son olarak MAK Danışmanlık 30'u büyükşehir statüsündeki iller olmak üzere; 64 ilini kapsayan ve çoklu tarama modelinin kullanıldığı araştırmanın sonuçlarını yayınladı.
AK PARTİ BİRİNCİ PARTİ
Anket sonuçlarına göre AK Parti yüzde 33.5 ile birinci sırayı aldı. AK Parti'yi yüzde 25.3 ile CHP takip ederken, İYİ Parti 16.2, HDP 7.8, MHP de 6.8 oranında oy aldı.
DEVA PARTİSİ'NİN OY ORANI DİKKAT ÇEKTİ
MAK'ın anketinde oyu dikkat çeken bir diğer parti ise DEVA Partisi oldu. Ali Babacan liderliğindeki parti yüzde 2.5 ile MHP'nin hemen arkasından geldi. Ümit Özdağ liderliğindeki Zafer Partisi yüzde 1.2 alırken, Muharrem İnce'nin genel başkanlığını yaptığı Memleket Partisi'nin ise yüzde 0.2'de kaldığı görüldü.