64 ilde yapılan seçim anketi açıklandı: 2 partiye soğuk duş!

DEVA PARTİSİ'NİN OY ORANI DİKKAT ÇEKTİ

MAK'ın anketinde oyu dikkat çeken bir diğer parti ise DEVA Partisi oldu. Ali Babacan liderliğindeki parti yüzde 2.5 ile MHP'nin hemen arkasından geldi. Ümit Özdağ liderliğindeki Zafer Partisi yüzde 1.2 alırken, Muharrem İnce'nin genel başkanlığını yaptığı Memleket Partisi'nin ise yüzde 0.2'de kaldığı görüldü.