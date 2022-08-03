64 yaşındaki emekli memur öyle bir işe kalkıştı ki... Aylık kazancı 30 bin TL!

Vatandaşlara daha iyi hizmet verebilmek için sıcak havaya rağmen takım elbise ve kravatla simit sattığını ifade eden Ahmet Berksun, "Ben memur olarak uzun yıllar çalıştım. Emekli olduktan sonra canım sıkılmaya başladı. Ben de simit satmaya karar verdim. Simit satarken memur olarak çalıştığım dönemlere giydiğim takım elbiseyi çıkartmadım. Her gün fırından aldığım simitleri takım elbise ve kravatla satıyorum. Aşırı sıcak havaya rağmen her gün 30 bin adım atarak simit satıyorum. Akşam eve gittiğimde terden elbiselerim bembeyaz oluyor. Zor oluyor ama ben vatandaşlara daha iyi hizmet vermek için böyle çalışıyorum" dedi.