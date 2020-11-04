Koronavirüs yasakları geri döndü! İşte il il koronavirüs yasakları listesi
Türkiye'de koronavirüs vaka sayılarında görülen artış sonrası risk grubunda yer alan 65 yaş üstü ve 18 yaş altı için kısıtlamalar bazı illerde gelmeye devam ediyor. Son olarak yeni yasak kararı alınan il Kahramanmaraş oldu. İşte il il tam liste...
Üst üste atılan normalleşme adımlarının, tedbir ve kural tanımazlar tarafından "a"normalleşmeye çevrilmesinin ardından Türkiye'de artan koronavirüs vakalarıyla birlikte birçok ilde 65 yaş ve üstü vatandaşlara yasaklamalar geri geldi. Bazı illerde ise düğünlere saat sınırı getirildi.
İşte il bazında açıklanan kısıtlamalara ilişkin detaylar:
ANKARA
Başkent Ankara'da artan koronavirüs vakalarıyla birlikte eski yasaklar yeniden gündeme geldi. Ankara Valiliği tarafından duyurulan karara göre başkentte, 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın düğün, cenaze, taziye, pazaryeri, sosyal faaliyetler vb. gibi topluca bulunulan alanlara girmelerinin kısıtlanmasına, Sokak düğünlerinde düğün süresinin azami iki saat olarak belirlenmesi ile toplu yemek verilmesinin yasaklanmasına, diğer ayrıntı ve usullerin kaymakamlıklarca belirlenmesine, 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın her gün 10.00-20.00 saatleri arasında sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabileceklerine karar verilmişti. Bu vatandaşlarımızın toplu ulaşım araçlarının yoğun olduğu zamanlarda(trafiğin pik yaptığı saatlerde) bu araçları kullanmamalarının tavsiye edilmesine, bu hususun ilgili kurumlarca basın yayın organları ve sosyal medya aracılığıyla vatandaşlarımıza duyurulmasına karar verildi.
Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nca alınan tedbirler şöyle:
- COVID19 tanılı ya da temaslısı olması nedeniyle evde izolasyona alınan kişilerin, belirlenen izolasyon koşullarına uymaları elektronik imkanlar da dahil olmak üzere her türlü tedbir alınarak sağlanacak.
- Tedbirlerin sahada etkin şekilde uygulanmasını sağlamak amacıyla kurulan Salgın Denetim Merkezleri bünyesinde “Mahalle Denetim Ekipleri” oluşturulacak. Bu ekipler, mahallelerinde tespit edilen ve karantinaya alınan kişileri birebir takip edecek.
- Yaygın ve etkin şekilde mahalle bazlı izleme ve takip çalışmalarını yürütebilmesi için mahalle denetim ekiplerinde; kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler ve kolluk birimleri personelinin yanı sıra okul müdürleri ve öğretmenleri, din görevlileri, muhtarlar ve azalar, apartman ve site yöneticisi temsilcileri ve kolluk personeli görevlendirilecek.
- Taksi, dolmuş ve toplu ulaşım araçlarında şoför mahalli ile yolcular arasında fiberglas ile bölümleme yapılacak.
- 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların düğün, cenaze, taziye, pazaryeri, sosyal faaliyetler vb. gibi topluca bulunulan alanlara girmeleri kısıtlanacak.
- Sokak düğünlerinde düğün süresi azami iki saat olacak; toplu yemek verilmesi yasaklanacak.
- “Hayat eve sığar (HES)” uygulaması, tüm kamu kurumlarında randevu talepleri öncesi ve kamu kurumlarına girişlerde kullanılacak.
- 65 yaş ve üzeri vatandaşlara, toplu ulaşım araçlarının yoğun olduğu zamanlarda bu araçları kullanmamaları tavsiye edilecek.
- Yapılan her türlü bilgilendirmeye karşın evde izolasyon yükümlülüğünü ihlal ettiği tespit edilenler hakkında; Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. maddesi uyarınca idari para cezası uygulanacak.
Ankara Valiliği, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplantısı sonrası alınan yeni kararları ve uygulanacak yasakları kamuoyuyla paylaştı:
* Sünnet düğünü, kına gecesi, nişan vb. etkinliklere izin verilmeyecek.
* Düğün ve nikahlar en fazla 1 saat içinde tamamlanacak.
* Düğün ve nikahlarda toplu yemek verilmeyecek, paketli su hariç her türlü yiyecek-içecek servisi yapılmayacak.
* Düğünlerde oyun oynanmayacak, dans edilmeyecek.
* Gelinle damadın birinci ve ikinci derece yakını olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşları ile 15 yaş altı çocuklar düğün ve nikahlara katılamayacak.
* Düğün ve nikah yapacak kişiler 48 saat öncesinden en yakın polis veya jandarma karakoluna yazılı başvuruda bulunacak.
Ankara Valiliği; kamu kurum ve kuruluşlarında yemekhane hizmetleri hariç olmak üzere kişilere (personel, ziyaretçi ya da hizmet almak için bulunan vatandaşlar da dahil) yapılacak her türlü yiyecek-içecek (paketli su servisi hariç) ikramının da yasaklandığını duyurdu.
AKSARAY
Aksaray’da salgına karşı valilik tarafından ek bir karar alınarak 65 yaş üstü vatandaşların birinci derece akrabaları hariç diğer düğün törenlerine katılması ve sahnede gelin damat dışında hiç kimsenin oyun oynaması yasaklandı.
ANTALYA
Antalya'da 65 yaş ve üzeri vatandaşların sokağa çıkma saatleri 10:00-17:00 saatleri arası olarak değiştirildi.
Antalya'da İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, korona virüs salgının yayılmasını önlemek amacıyla yeni kararlar aldı. Alınan kararlara göre, Antalya'da bulunan tüm kamu kurum ve kuruşlarına, bankalarda çalışan personel ile hizmet almak veya ziyaret amacıyla başvuran tüm vatandaşlar, Sağlık Bakanlığının uygulamaya koyduğu “Hayat Eve Sığar” (HES) uygulaması üzerinden HES kodu sorgulanarak binaya alınacak.
Daha önce sosyal mesafe kurallarına uyarak maske takıp her gün saat 06:00-24:00 saatleri arasında sokağa çıkma izinleri bulunan 65 yaş ve üzeri vatandaşların da sokağa çıkışları 10:00-17:00 saatleri arasıyla kısıtlandırıldı. 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlar arasındaki işletme sahibi, esnaf, tüccar, sanayici, serbest meslek sahipleri ile çalışanlardan durumlarını, aktif sigortalılıklarını gösteren SGK hizmet belgesi, vergi kaydı, şirket yetki belgesi, oda ve birlik kimliğinden biriyle belgeleyenler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak.
65 yaş ve üzeri olmakla birlikte, yürüttükleri kamu görevinin niteliği ve mevcut durumun aciliyeti nedeniyle kamu hizmetlerinin sürekliliğinin sağlanmasında hizmetine ihtiyaç duyulacak olan, başta doktorlar, sağlık çalışanları, eczacılar, belediye başkanları, kurum il müdürleri, sosyal hizmet kuruluşları görevlileri vb. olmak üzere, kamu görevlileri ile kamu hizmeti yürütenler (kanser hastaları ve organ nakli olanlar hariç) sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak.
Alınan kararların uygulanmasının takip ve denetimleri ise kaymakamlıklar, genel kolluk birimleri, ilgili il-ilçe müdürlükleri ve belediyeler tarafından koordineli şekilde yapılacak.
İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı kararlara uyulmaması halinde ve her seferinde ayrı ayrı, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince 3 bin 150 TL ve Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesi gereğince 392 TL idari para cezası uygulanacak. Aynı zamanda iki aydan bir yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılacak.