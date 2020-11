Koronavirüs yasakları geri döndü! İşte il il koronavirüs yasakları listesi

ANKARA

Başkent Ankara'da artan koronavirüs vakalarıyla birlikte eski yasaklar yeniden gündeme geldi. Ankara Valiliği tarafından duyurulan karara göre başkentte, 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın düğün, cenaze, taziye, pazaryeri, sosyal faaliyetler vb. gibi topluca bulunulan alanlara girmelerinin kısıtlanmasına, Sokak düğünlerinde düğün süresinin azami iki saat olarak belirlenmesi ile toplu yemek verilmesinin yasaklanmasına, diğer ayrıntı ve usullerin kaymakamlıklarca belirlenmesine, 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın her gün 10.00-20.00 saatleri arasında sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabileceklerine karar verilmişti. Bu vatandaşlarımızın toplu ulaşım araçlarının yoğun olduğu zamanlarda(trafiğin pik yaptığı saatlerde) bu araçları kullanmamalarının tavsiye edilmesine, bu hususun ilgili kurumlarca basın yayın organları ve sosyal medya aracılığıyla vatandaşlarımıza duyurulmasına karar verildi.







Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nca alınan tedbirler şöyle:







- COVID19 tanılı ya da temaslısı olması nedeniyle evde izolasyona alınan kişilerin, belirlenen izolasyon koşullarına uymaları elektronik imkanlar da dahil olmak üzere her türlü tedbir alınarak sağlanacak.



- Tedbirlerin sahada etkin şekilde uygulanmasını sağlamak amacıyla kurulan Salgın Denetim Merkezleri bünyesinde “Mahalle Denetim Ekipleri” oluşturulacak. Bu ekipler, mahallelerinde tespit edilen ve karantinaya alınan kişileri birebir takip edecek.







- Yaygın ve etkin şekilde mahalle bazlı izleme ve takip çalışmalarını yürütebilmesi için mahalle denetim ekiplerinde; kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler ve kolluk birimleri personelinin yanı sıra okul müdürleri ve öğretmenleri, din görevlileri, muhtarlar ve azalar, apartman ve site yöneticisi temsilcileri ve kolluk personeli görevlendirilecek.



- Taksi, dolmuş ve toplu ulaşım araçlarında şoför mahalli ile yolcular arasında fiberglas ile bölümleme yapılacak.







- 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların düğün, cenaze, taziye, pazaryeri, sosyal faaliyetler vb. gibi topluca bulunulan alanlara girmeleri kısıtlanacak.



- Sokak düğünlerinde düğün süresi azami iki saat olacak; toplu yemek verilmesi yasaklanacak.



- “Hayat eve sığar (HES)” uygulaması, tüm kamu kurumlarında randevu talepleri öncesi ve kamu kurumlarına girişlerde kullanılacak.



- 65 yaş ve üzeri vatandaşlara, toplu ulaşım araçlarının yoğun olduğu zamanlarda bu araçları kullanmamaları tavsiye edilecek.







- Yapılan her türlü bilgilendirmeye karşın evde izolasyon yükümlülüğünü ihlal ettiği tespit edilenler hakkında; Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. maddesi uyarınca idari para cezası uygulanacak.



Ankara Valiliği, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplantısı sonrası alınan yeni kararları ve uygulanacak yasakları kamuoyuyla paylaştı:



* Sünnet düğünü, kına gecesi, nişan vb. etkinliklere izin verilmeyecek.

* Düğün ve nikahlar en fazla 1 saat içinde tamamlanacak.

* Düğün ve nikahlarda toplu yemek verilmeyecek, paketli su hariç her türlü yiyecek-­içecek servisi yapılmayacak.

* Düğünlerde oyun oynanmayacak, dans edilmeyecek.

* Gelinle damadın birinci ve ikinci derece yakını olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşları ile 15 yaş altı çocuklar düğün ve nikahlara katılamayacak.

* Düğün ve nikah yapacak kişiler 48 saat öncesinden en yakın polis veya jandarma karakoluna yazılı başvuruda bulunacak.







Ankara Valiliği; kamu kurum ve kuruluşlarında yemekhane hizmetleri hariç olmak üzere kişilere (personel, ziyaretçi ya da hizmet almak için bulunan vatandaşlar da dahil) yapılacak her türlü yiyecek­-içecek (paketli su servisi hariç) ikramının da yasaklandığını duyurdu.