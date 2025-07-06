65 yıldır böylesi görülmedi: İlçenin 98 günlük suyu kaldı

"Bu dönemden itibaren Yayladağı Barajımızdan Ekim ayının 5'ine kadar ilçemize içme suyu verilebilecek"

Yayladağı Belediye Başkanı Mehmet Yalçın, kuraklığa yönelik yapılan çalıştayda çeşitli önlemler alındığına değinerek, "Son 65 yılın en kurak dönemini yaşıyoruz. Şu anda Yayladağı Barajımızda su seviyemiz yüzde 20 seviyelerinde. Yüzde 12 seviyesinden aşağı içme suyu olarak kullanamıyoruz. Yayladağı Barajı'ndan gelen suyu hem ilçe merkezine hem de 11 mahallemize dağıtıyoruz. O bölgelerde fay hatlarından dolayı sondaj suyumuz da yok maalesef. Yaptığımız çalıştayda suya dikkat çektik. Tarımsal sulamada ve içme suyu tüketiminde vatandaşlarımızdan beklentimiz; suyu tasarruflu kullanalım. Su gerçekten çok büyük bir değer, su altından daha değerli. Tarımsal sulamada tansiyometre yöntemine başlıyoruz. Bu dönemden itibaren Yayladağı Barajımızdan Ekim ayının 5'ine kadar ilçemize içme suyu verilebilecek. Tarihe de baktığınız zaman geçmiş yıllarda bu dönemlerde yağış olmadığı görülüyor. İnşallah yağışlar olur bu süreçleri atlatırız ama büyük bir kuraklıkla karşı karşıya kalacağımızın göstergesi. Vatandaşlarımıza duyuracağımız en önemli şey, suyu tasarruflu kullanımı" dedi.