650 bin TL dolusu çantayı bulup sahibine teslim etti, bakın ne kadar ödül aldı!
Bursa'da Osmangazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde temizlik işçisi Celal Yıldız, 15 Temmuz Demokrasi Meydanında çevre temizliği yaptığı sırada bulduğu ve içerisinde 650 bin lira olduğunu öğrendiği çantayı sahibine teslim ederek büyük taktir topladı.
Bursa'da, Osmangazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde temizlik işçisi Celal Yıldız, 15 Temmuz Demokrasi Meydanında çevre temizliği yaptığı sırada bulduğu ve içerisinde 650 bin lira olduğunu öğrendiği çantayı sahibine teslim ederek takdir topladı. Yıldız'ın aldığı ödül ise şaşırttı.
Osmangazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünde 12 yıldır çevre temizlik personeli iki çocuk babası Celal Yıldız, gece yarısı saat 4 sıralarında yolun kenarında bulduğu çantayı alıp çöpe atmak istedi. Çantayı kontrol eden Yıldız, içerisinde yüklü miktarda para olduğunu görünce, çantayı 4 saat kadar muhafaza etti
Sabah saatlerinde durumu polise haber verdi. Polis ekipleriyle birlikte çantanın sahibine ulaşan Yıldız, bulduğu 650 bin lira dolu çantayı sahibine eksiksiz teslim etti.
12 yıldır bu işi yapıyorum: Çantayı çöpe atacakken içini kontrol edip para olduğunu görünce yanına alıp ekiplere bilgi veren Celal Yıldız, “12 yıldır bu işi yapıyorum. Çantayı buldum, yanıma aldım. İçine baktığımda para olduğunu gördüm. Paraya hiç dokunmadan meydanda bulunan banka oturdum." dedi.