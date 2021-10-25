650 bin TL dolusu çantayı bulup sahibine teslim etti, bakın ne kadar ödül aldı!

Bursa'da, Osmangazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde temizlik işçisi Celal Yıldız, 15 Temmuz Demokrasi Meydanında çevre temizliği yaptığı sırada bulduğu ve içerisinde 650 bin lira olduğunu öğrendiği çantayı sahibine teslim ederek takdir topladı. Yıldız'ın aldığı ödül ise şaşırttı.