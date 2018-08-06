  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 06 Ağustos 2018 13:02

650 yıllık Artuklu Hamamı 6 saat 40 dakikada taşındı

Batman'ın Hasankeyf ilçesindeki tarihi Artuklu Hamamı, Ilısu Baraj Göleti sularının altında kalmaması için 3 kilometre uzaklıktaki yeni yerine taşındı.

650 yıllık Artuklu Hamamı 6 saat 40 dakikada taşındı

1/ 37
650 yıllık Artuklu Hamamı 6 saat 40 dakikada taşındı

Batman'ın Hasankeyf ilçesindeki bin 500 ton ağırlığındaki 650 yıllık Artuklu Hamamı, 2 bin 950 metre uzaklıktaki Hasankeyf Yeni Kültürel Park Alanı'ndaki (Arkeopark) yeni yerine taşındı.

2/ 37
650 yıllık Artuklu Hamamı 6 saat 40 dakikada taşındı

Batman Valisi Ahmet Deniz, Ilısu Barajı ve HES Projesi kapsamında eser taşıma çalışmalarının dünyaya örnek niteliğinde olduğunu söyledi.

3/ 37
650 yıllık Artuklu Hamamı 6 saat 40 dakikada taşındı

Deniz, tarihi varlıkların baraj gölünden çıkartılmasının aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin büyüklüğünün de bir göstergesi olduğunu vurguladı.

4/ 37
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM