650 yıllık Artuklu Hamamı 6 saat 40 dakikada taşındı
Batman'ın Hasankeyf ilçesindeki tarihi Artuklu Hamamı, Ilısu Baraj Göleti sularının altında kalmaması için 3 kilometre uzaklıktaki yeni yerine taşındı.
Batman'ın Hasankeyf ilçesindeki bin 500 ton ağırlığındaki 650 yıllık Artuklu Hamamı, 2 bin 950 metre uzaklıktaki Hasankeyf Yeni Kültürel Park Alanı'ndaki (Arkeopark) yeni yerine taşındı.
Batman Valisi Ahmet Deniz, Ilısu Barajı ve HES Projesi kapsamında eser taşıma çalışmalarının dünyaya örnek niteliğinde olduğunu söyledi.