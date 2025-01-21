66 kişinin öldüğü Kartalkaya'da kayak keyfi yaptılar
Bolu Kartalkaya'da 66 kişinin hayatını kaybettiği otel yangınında soğutma çalışmaları devam ederken, bazı tatilcilerin kayak keyfi yaptığı görüldü.
Kaynak: İHA/DHA
Bolu'nun önemli turizm merkezlerinden Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Otel'de saat 03.30 sıralarında yangın çıktı.
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13 saattir ekipler arama ve soğutma çalışması yürütürken, bazı tatilcilerin kayak keyfi yaptığı görüldü.
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Grand Kartal Otel’e ait pistlerde adeta ölüm sessizliği yaşanırken, diğer pistlerde ise tatilcilerin kayak keyfi devam etti.
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Öte yandan, otelden hala dumanlar yükselmeye devam ediyor. Çok sayıda ekip soğutma çalışmalarına destek veriyor. Arama kurtarma ekipleri ise otelin içinde çalışmalarını sürdürüyor.
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