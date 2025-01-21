  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. 66 kişinin öldüğü Kartalkaya'da kayak keyfi yaptılar

66 kişinin öldüğü Kartalkaya'da kayak keyfi yaptılar

Bolu Kartalkaya'da 66 kişinin hayatını kaybettiği otel yangınında soğutma çalışmaları devam ederken, bazı tatilcilerin kayak keyfi yaptığı görüldü.

Kaynak: İHA/DHA
66 kişinin öldüğü Kartalkaya'da kayak keyfi yaptılar - Resim: 1

Bolu'nun önemli turizm merkezlerinden Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Otel'de saat 03.30 sıralarında yangın çıktı. 

1 / 13
66 kişinin öldüğü Kartalkaya'da kayak keyfi yaptılar - Resim: 2

13 saattir ekipler arama ve soğutma çalışması yürütürken, bazı tatilcilerin kayak keyfi yaptığı görüldü. 

2 / 13
66 kişinin öldüğü Kartalkaya'da kayak keyfi yaptılar - Resim: 3

Grand Kartal Otel’e ait pistlerde adeta ölüm sessizliği yaşanırken, diğer pistlerde ise tatilcilerin kayak keyfi devam etti.

3 / 13
66 kişinin öldüğü Kartalkaya'da kayak keyfi yaptılar - Resim: 4

Öte yandan, otelden hala dumanlar yükselmeye devam ediyor. Çok sayıda ekip soğutma çalışmalarına destek veriyor. Arama kurtarma ekipleri ise otelin içinde çalışmalarını sürdürüyor.

4 / 13