665 yıllık Manisa Ulu Camii yeniden ibadete açılıyor

Ataseven, "Camide restorasyon 2018 yılında başladı ve halen devam ediyor. Manisa Ulu Camii, beylikler döneminin en önemli eserlerinden biri. Burası külliye şeklinde, şehre hakim tepede inşa edilmiş. Caminin tarihini ve kim tarafından ne zaman yaptırıldığını, cami girişindeki kitabesinden biliyoruz. Restorasyonun 5 milyon TL maliyeti var. Bir eseri onarmaya başladığımızda, restorasyon sırasında beklemedik farklı şeylerle de karşılaşabiliyoruz. Onlarla ilgili ne yapacağımız konusunu da koruma kurullarına iletiyoruz, kurul karar veriyor. Bunlar biraz gecikmelere sebebiyet verebiliyor. İlk namaz için kesin bir tarih veremiyoruz. Şu anda çalışmalarımız devam ediyor. Aksilik olmaması durumunda, restorasyon çalışmalarını 2021 yılının sonuna doğru bitirmeyi planlıyoruz" dedi.