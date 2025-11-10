67 yıllık ilçe 350 kişi taşınmazsa köye dönüşecek! Salon boş kaldı, başkanın sesi titredi

‘YILBAŞINA KADAR ÇÖZMEKSEK İLÇEMİZ GİDİYOR’

Sesi titreyerek konuşma yapan Başkan Tekemen, yılbaşına kadar vakitleri olduğunu belirterek, “Eğer yılbaşına kadar biz bu işi çözemezsek, ilçemiz gidiyor. İş işten geçtikten sonra, bu işe sahip çıkılmaz. İş bitmeden gerekli çözümleri üretmek zorundayız. Ortak problemimiz ve kırmızı çizgimiz olan Kıbrıscık’ımızın ayakta durması için tüm siyasi partiler, dernekler, STK’larla birlikte birlik olduk. Birinci toplantımızı Kıbrıscık’ta gerçekleştirdik. O toplantıda 1025 olan nüfusumuz, bugün 1430’lara yükselmiş durumda” dedi.