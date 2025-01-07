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6,8 büyüklüğündeki deprem yıkıma neden oldu: Çok sayıda ölü ve yaralılar var

Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'nde 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 95'e yükseldi.

Kaynak: DHA
6,8 büyüklüğündeki deprem yıkıma neden oldu: Çok sayıda ölü ve yaralılar var - Resim: 1

Çin’in Tibet Özerk Bölgesi’ndeki Shigatse kentinde 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çin Deprem Ağları Merkezi'nden edinilen bilgilere göre sarsıntı yerel saat ile 09.05’te 10 kilometre derinlikte kaydedildi.

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6,8 büyüklüğündeki deprem yıkıma neden oldu: Çok sayıda ölü ve yaralılar var - Resim: 2

Çin basını depremin Shigatse kentine bağlı Dingri bölgesi ve çevresinde şiddetli şekilde hissedildiğini ve birçok binanın yıkıldığını duyurdu.

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6,8 büyüklüğündeki deprem yıkıma neden oldu: Çok sayıda ölü ve yaralılar var - Resim: 3

Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 95'e, yaralananların sayısı ise 130'a yükseldi.

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6,8 büyüklüğündeki deprem yıkıma neden oldu: Çok sayıda ölü ve yaralılar var - Resim: 4

Hasar tespit çalışmalarının sürdüğü belirtilirken, sarsıntının Nepal, Hindistan ve Tayvan'da da hissedildiği bildirildi.

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