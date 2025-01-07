6,8 büyüklüğündeki deprem yıkıma neden oldu: Çok sayıda ölü ve yaralılar var
Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'nde 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 95'e yükseldi.
Kaynak: DHA
Çin’in Tibet Özerk Bölgesi’ndeki Shigatse kentinde 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çin Deprem Ağları Merkezi'nden edinilen bilgilere göre sarsıntı yerel saat ile 09.05’te 10 kilometre derinlikte kaydedildi.
1 / 7
Çin basını depremin Shigatse kentine bağlı Dingri bölgesi ve çevresinde şiddetli şekilde hissedildiğini ve birçok binanın yıkıldığını duyurdu.
2 / 7
Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 95'e, yaralananların sayısı ise 130'a yükseldi.
3 / 7
Hasar tespit çalışmalarının sürdüğü belirtilirken, sarsıntının Nepal, Hindistan ve Tayvan'da da hissedildiği bildirildi.
4 / 7