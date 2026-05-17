69 km’lik Türkiye’nin en uzun ve en hızlı metro hattı için geri sayım başladı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 69 kilometrelik Halkalı-İstanbul Havalimanı-Gayrettepe Metro Projesi'nin son etabı olan Arnavutköy-Halkalı hattında test çalışmalarında sona gelindiğini duyurdu.
Projenin tamamlanmasıyla birlikte hizmete girecek olan hat, Türkiye'nin en uzun ve en hızlı yer altı metrosu unvanını alarak İstanbullulara büyük bir ulaşım kolaylığı sağlayacak
Devam eden çalışmalarla ilgili yazılı bir açıklama yapan Bakan Uraloğlu, 17,5 kilometrelik Arnavutköy-Halkalı hattında ince işçiliklerin tamamlandığını, peyzaj ve çevre düzenlemelerinde ise son rötuşların yapıldığını belirtti.
Bu kesimin bitirilmesiyle birlikte tamamı yer altında olan 69 kilometrelik dev bir ring hattının tamamlanacağını vurgulayan Uraloğlu, projenin aynı zamanda dünyanın da en uzun metro hatlarından biri olacağının altını çizdi