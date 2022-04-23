6'ncı kattan düşen çocuğun hayatını bacağı ile kurtardı

Olayı gören karşı apartmandaki bir kadın çığlıklar atarak sokaktan geçenlerin çocuğa yardım etmesini istedi. Bu sırada otomobili ile iş yerine gelen evli ve 3 çocuk babası Ahmet Ceylan, çocuğun düşebileceği yere doğru koşup ellerini açarak beklemeye başladı. Azra, bir süre sonra gücü tükenince ellerini bırakmak zorunda kaldı. Azra Alpsoy, Ahmet Ceylan’ın kollarının arasından geçti. Ceylan, küçük Azra’nın hızını yavaşlatmak için bacağını uzattı. Azra Alpsoy, Ceylan’ın bacağına çarpıp düştü.