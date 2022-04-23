6'ncı kattan düşen çocuğun hayatını bacağı ile kurtardı
Erzurum'da yaşanan inanılmaz kurtuluşta 37 yaşındaki bir genç çalıştığı iş yerinin karşısında bulunan apartmanın 6'ncı katından düşen 5 yaşındaki çocuğu kurtarmayı başardı.
Erzurum'da Ahmet Ceylan (37), çalıştığı iş yerinin karşısında bulunan apartmanın 6'ncı katındaki evin balkonunda asılı gördüğü Azra Alpsoy’u (5) düşerken yakalamaya çalıştı. Ceylan’ın ellerinin arasından geçip dizine çarpan Alpsoy, yaralandı. Ceylan'ın da sağ diz çapraz bağları koptu.
Olay, 21 Nisan günü saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Yakutiye ilçesinin Şükrü Paşa semtindeki 6 katlı bir apartmanın teras katında oturan Figen- Recep Alpsoy’un kızları Azra, annesinin kardeşini uyuttuğu sırada terasta bisiklet sürmeye başladı. Bir süre sonra terastan aşağı bakan küçük Azra, dengesini kaybetti, düşerken duvardan tutundu.
Olayı gören karşı apartmandaki bir kadın çığlıklar atarak sokaktan geçenlerin çocuğa yardım etmesini istedi. Bu sırada otomobili ile iş yerine gelen evli ve 3 çocuk babası Ahmet Ceylan, çocuğun düşebileceği yere doğru koşup ellerini açarak beklemeye başladı. Azra, bir süre sonra gücü tükenince ellerini bırakmak zorunda kaldı. Azra Alpsoy, Ahmet Ceylan’ın kollarının arasından geçti. Ceylan, küçük Azra’nın hızını yavaşlatmak için bacağını uzattı. Azra Alpsoy, Ceylan’ın bacağına çarpıp düştü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Azra Alpsoy, çağırılan ambulansla Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Belinde ve ayağında kırık, başında ise ödem oluşan Azra Alpsoy, Çocuk Yoğun Bakım Servisi'nde tedaviye alındı.