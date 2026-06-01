7 aylık hamile hemşire kolunda serumla ölü bulundu
Antalya'nın Kepez ilçesinde, eşiyle boşanma aşamasında olan 29 yaşındaki 7 aylık hamile hemşire E.U., evinde koluna serum takılı halde ölü bulundu. İntihar şüphesi üzerinde durulan olayda genç kadının ailesi sinir krizi geçirdi.
Antalya'nın Kepez ilçesi, hem bir anneyi hem de doğmamış bebeğini hayattan koparan kahredici bir olayla sarsıldı. Yeşilyurt Mahallesi 4314 Sokak'ta bulunan bir apartman dairesinde ikamet eden ve kentteki bir hastanenin acil servisinde hemşire olarak görev yapan 29 yaşındaki E.U., evinde ölü bulundu. Olayın ardındaki sır perdesi ve ortaya çıkan detaylar ise duyanların yüreğini dağladı.
Edinilen bilgilere göre olay dün akşam saat 20.00 sularında gün yüzüne çıktı. 7 aylık hamile olan E.U.'dan uzun süre haber alamayan ve durumdan endişelenen yakınları, genç kadının bir süredir ayrı yaşadığı ve boşanma aşamasında olduğu eşi U.U.'ya ulaşarak yardım istedi. İhbar üzerine polis ekipleriyle birlikte adrese giden U.U., kapıyı açıp içeri girdiklerinde kahreden o manzarayla karşılaştı. Genç hemşire, koltuk üzerinde hareketsiz bir şekilde ve koluna serum takılı halde bulundu. Olay yerine hızla intikal eden sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde, talihsiz kadının ve karnındaki 7 aylık bebeğinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Gözyaşları Sel Oldu: Acılı Anne Fenalaştı
Olay yeri inceleme ekiplerinin ve savcılığın evdeki detaylı çalışmalarının ardından E.U.'nun cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otopsi işlemlerinin ardından bu sabah cenazeyi teslim almaya gelen aile yakınları sinir krizleri geçirdi. Ayakta durmakta güçlük çeken ve gözyaşlarına boğulan anne E.U., fenalaşması üzerine Adli Tıp Kurumu önünde hazır bekletilen ambulansa alınarak tedavi edildi. Genç hemşirenin cenazesi, görev yaptığı hastanede düzenlenecek veda töreninin ardından Kurşunlu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
Polis İntihar İhtimalini Araştırıyor
Asayiş ekiplerinin yürüttüğü derinlemesine soruşturmada, olayın arka planına dair çarpıcı iddialar da mercek altına alındı. Emniyet güçlerinin ilk tespitlerine göre; E.U.'nun bir miktar kumar borcu olduğu ve eşiyle sadece birkaç gün önce kesin olarak boşanma kararı aldıkları öğrenildi. Mesleki bilgisi nedeniyle damar yolu açabildiği düşünülen genç hemşirenin, koluna taktığı seruma anestezik bir madde enjekte ederek yaşamına kendi elleriyle son vermiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Olayla ilgili başlatılan adli soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.