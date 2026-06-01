7 aylık hamile hemşire kolunda serumla ölü bulundu

Polis İntihar İhtimalini Araştırıyor

Asayiş ekiplerinin yürüttüğü derinlemesine soruşturmada, olayın arka planına dair çarpıcı iddialar da mercek altına alındı. Emniyet güçlerinin ilk tespitlerine göre; E.U.'nun bir miktar kumar borcu olduğu ve eşiyle sadece birkaç gün önce kesin olarak boşanma kararı aldıkları öğrenildi. Mesleki bilgisi nedeniyle damar yolu açabildiği düşünülen genç hemşirenin, koluna taktığı seruma anestezik bir madde enjekte ederek yaşamına kendi elleriyle son vermiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Olayla ilgili başlatılan adli soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.