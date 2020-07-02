7 bin yıllık buğday tohumunu çoğaltmaya çalışıyor

'SUNİ HİÇBİR ÇEŞİT GÜBREYİ KABUL ETMİYOR' Hıdır Güneş, "Az ekilen ve çok verim veren bir ürün olarak gözüküyor. 6 bin metrekare alana 45 kilo tohum attım. Bu tohumu Şanlıurfa'da rahmetli babam yengemden almıştı. Biz de ondan aldık. 7 bin yıllık tarihi olduğu söyleniyor. Bir avuçtan yavaş yavaş üretimine başladık. Yetkililerin bu güzel ata tohumu üzerinde durmasını istiyorum. Bir kıvılcım her yere sıçrasın istiyorum. Bu çok su istemeyen bir mahsul.