7 bölgenin en beğenilen milletvekilleri belli oldu

ORC Araştırma, 16-23 Temmuz tarihleri arasında yaptığı ''En Beğenilen Milletvekilleri'' araştırmasının sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. Ankete katılanlara, ''Çalışmalarını ve halkla iletişimini değerlendirdiğinizde, ilinizin en beğendiğiniz milletvekili hangisidir?'' sorusu yöneltildi. İşte bölge bölge en beğenilen milletvekilleri...