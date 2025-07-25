7 bölgenin en beğenilen milletvekilleri belli oldu
ORC Araştırma, ''Türkiye'nin en beğenilen milletvekilleri'' anketinin sonuçlarını paylaştı.
ORC Araştırma, 16-23 Temmuz tarihleri arasında yaptığı ''En Beğenilen Milletvekilleri'' araştırmasının sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. Ankete katılanlara, ''Çalışmalarını ve halkla iletişimini değerlendirdiğinizde, ilinizin en beğendiğiniz milletvekili hangisidir?'' sorusu yöneltildi. İşte bölge bölge en beğenilen milletvekilleri...
EGE BÖLGESİ
Ege Bölgesi'nde halkın en çok beğendiği milletvekilleri belirlendi. Araştırma, Ege Bölgesi’ne bağlı 8 ilde toplam 3.260 katılımcı ile CATI (Bilgisayar Destekli Telefon Görüşmesi) yöntemiyle yapıldı.
Ankette, katılımcılara “Çalışmalarını ve halkla iletişimini değerlendirdiğinizde, ilinizin en beğendiğiniz milletvekili hangisidir?” sorusu yöneltildi. Yüzde 20’nin üzerinde beğeni oranına ulaşan 5 milletvekili sıralamaya girdi.
İşte Ege Bölgesi'nin en beğenilen 5 milletvekili:
1. Salih Uzun (CHP İzmir Milletvekili): %30,2
2. Selçuk Özdağ (Gelecek Partisi Muğla Milletvekili): %27,1
3. Şahin Tin (AK Parti Denizli Milletvekili): %26,5
4. Murat Bakan (CHP İzmir Milletvekili): %24,8
5. Ceyda Çankırı (AK Parti İzmir Milletvekili): %23,2
MARMARA BÖLGESİ
Marmara Bölgesi’ne bağlı 11 ilde, toplam 6.350 katılımcı ile yapılan ankette, yüzde 20’nin üzerinde beğeni oranına ulaşan 5 milletvekili öne çıktı.
İşte Marmara Bölgesi'nin en beğenilen 5 milletvekili:
1. Rıdvan Uz (İYİ Parti Çanakkale Milletvekili): %29,2
2. Cemal Enginyurt (CHP İstanbul Milletvekili): %27,1
3. Turhan Çömez (İYİ Parti Balıkesir Milletvekili): %25,0
4. Mustafa Varank (AK Parti Bursa Milletvekili): %22,7
5. Ömer Faruk Gergerlioğlu (DEM Parti Kocaeli Milletvekili): %20,6
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ne bağlı 9 ilde toplam 3.280 katılımcı ile yapılan ankete göre en beğenilen milletvekilleri şöyle:
1. Mahmut Tanal (CHP Şanlıurfa Milletvekili): %39,3
2. Sermet Atay (MHP Gaziantep Milletvekili): %30,5
3. Sezgin Tanrıkulu (CHP Diyarbakır Milletvekili): %25,5
4. M. Rüştü Türyaki (DEM Parti Batman Milletvekili): %24,8
5. Resul Kurt (AK Parti Adıyaman Milletvekili): %24,0