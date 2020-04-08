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  3. 08 Nisan 2020 23:30

7 evde 24 kişi karantinaya alındı

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde, yurt dışında gelen TIR şoförü E.K.'nın (55) koronavirüs testi pozitif çıkması sonucu etkileşimde bulunduğu belirlenen 7 evdeki 24 kişi karantinaya alındı.

7 evde 24 kişi karantinaya alındı

İlçe merkezine 7 kilometre uzaklıktaki Ağabey Mahallesi'ndeki evine, mal götürdüğü Özbekistan'dan 5 gün önce dönen E.K.'nın dün ateşi yükseldi ve hastalık belirtileri göstermeye başladı. 

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7 evde 24 kişi karantinaya alındı

Sağlık kuruluşuna başvuran E.K., yapılan koronavirüs testinin pozitif çıkması sonucu Gaziantep Dr. Ersin Aslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

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7 evde 24 kişi karantinaya alındı

7 EVDE 24 KİŞİ KARANTİNAYA ALINDI Doktorların araştırması sonucunda E.K. ile temas kurduğu tespit edilen İslahiye'de 6 evde bulunan 20 kişi ve Nurdağı ilçesindeki kızına ait evdeki 4 kişi karantina altına alındı. 

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7 evde 24 kişi karantinaya alındı

Jandarma tarafından evlerin çevresine güvenlik şeridi çekilirken, 24 kişinin testlerinin devam ettiği öğrenildi. 

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