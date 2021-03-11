7 kadın kurdukları kooperatifle ihracata başladı
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı İKA, Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında Gaziantep Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde Oğuzeli ilçesinde tarım okulu kurdu.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı İKA, Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında Gaziantep Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde Oğuzeli ilçesinde tarım okulu kurdu.
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Modern tarım yöntemlerinin öğretildiği okulda eğitim alan 220 kadından 7'si, kurdukları Ezogelin Tarımsal Kadın Kooperatifinde çalışmaya başladı.
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Kurutmalık, salça, pul biber, turşu, reçel başta olmak üzere yöreye ait 45 ürünün satışını yapmaya başlayan kooperatif üyeleri, Almanya'ya 700 bin liralık ihracat gerçekleştirmeyi başardı.
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Ezogelin Tarımsal Kadın Kooperatifi Başkanı Saadet Toğaç, AA muhabirine, 9 ay önce kurdukları kooperatifle mevsimine göre ürün ektiklerini söyledi.
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