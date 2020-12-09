7 kardeşin uzaktan eğitim azmi

"OKUYUP VATANA FAYDALI OLMAK İSTİYORUZ"Eşinin inşaatlarda çalıştığını, bilgisayar ve tablet almak için maddi durumlarının olmadığını anlatan Havva Aydın, "9 çocuğum var. 7'si okula gidiyor. Koronavirüsten dolayı okullar kapandığı için çocuklarımın eğitimi durdu. Elimde sadece bir tane telefon var, bir telefon hepsine yetmediği için eğitimlerini aksatıyorlar. Tabletleri olsa daha iyi eğitim alırlar" dedi.