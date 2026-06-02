7. kattan düşerek ölen genç kadın balkonda asılı kalmış! Korkunç görüntüler

1,5 Dakika Boyunca Asılı Kaldı

Savcılık dosyasına giren son görüntülere göre; T.B.'nin düşmesinden dakikalar önce balkonda nişanlısı ile arasında arbede yaşandığı net bir şekilde görülüyor. Çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan kayıtlarda, genç kadının arbede sonrasında balkon korkuluklarından aşağı sarkarak yaklaşık 1,5 dakika boyunca boşlukta asılı kaldığı ve ardından metrelerce yüksekten beton zemine düştüğü anlar yer alıyor. Ayrıca, çiftin olayın yaşandığı gün apartmana birlikte girdiklerini gösteren giriş kamerası kayıtları da adli makamlara sunulan deliller arasında bulunuyor.