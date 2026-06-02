7. kattan düşerek ölen genç kadın balkonda asılı kalmış! Korkunç görüntüler

Ankara'da 30 yaşındaki T.B. adlı genç kadının, nişanlısı F.Ö. ile yaşadığı 7. kattaki evin balkonundan düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Olay öncesi balkonda yaşanan arbede ve genç kadının 1,5 dakika boyunca asılı kaldığı dehşet anları saniye saniye kaydedildi.

Kaynak: DHA
Ankara'da 25 Mart tarihinde meydana gelen ve kamuoyunda şüphe uyandıran ölüm olayında, soruşturmanın seyrini değiştirebilecek kan donduran yeni deliller ortaya çıktı. 30 yaşındaki T.B.'nin, 46 yaşındaki nişanlısı F.Ö. ile birlikte yaşadığı 7. kattaki dairenin balkonundan düşerek yaşamını yitirmesine ilişkin yürütülen adli soruşturma dosyasına, olayın hemen öncesini gösteren kritik güvenlik kamerası kayıtları girdi.

1,5 Dakika Boyunca Asılı Kaldı

Savcılık dosyasına giren son görüntülere göre; T.B.'nin düşmesinden dakikalar önce balkonda nişanlısı ile arasında arbede yaşandığı net bir şekilde görülüyor. Çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan kayıtlarda, genç kadının arbede sonrasında balkon korkuluklarından aşağı sarkarak yaklaşık 1,5 dakika boyunca boşlukta asılı kaldığı ve ardından metrelerce yüksekten beton zemine düştüğü anlar yer alıyor. Ayrıca, çiftin olayın yaşandığı gün apartmana birlikte girdiklerini gösteren giriş kamerası kayıtları da adli makamlara sunulan deliller arasında bulunuyor.

Nişanlısı Tutuklandı

Olayın hemen ardından zeminde cansız bedeni bulunan T.B., kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Ankara Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmişti. Genç kadının cenazesi ailesi tarafından toprağa verilirken, olay anında evde bulunan nişanlısı F.Ö. emniyet güçlerince gözaltına alındı. Karakoldaki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli F.Ö., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. (DHA)

