7 kişilik aile denizde ölümden döndü
Sakarya’nın Karasu ilçesinde denizde can pazarı yaşandı. Kuvvetli rüzgar ve dalgaya rağmen denize giren 7 kişilik yabancı uyruklu aile ölümden döndü.
Korkutan olay, Yalı Mahallesi Doğu Karadeniz Caddesi üzerinde bulunan Sahilpark yanındaki Cankurtaran Grup Amirliği önünde meydana geldi. Kule 10 önünde denize giren 7 kişilik yabancı uyruklu aile, bir anda dalgaların arasında kaldı.
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Şiddetli rüzgar ve boyu yaklaşık 2 metreyi bulan dalgaya rağmen denize giren aile, kıyıya yakın bir mesafede olmalarına rağmen, akıntı sebebiyle geri dönemedi.
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Bağrışmalar üzerine 4 kişilik cankurtaran ekibi, ve bir jetski, ailenin olduğu yere gitti. Saniyeler içinde boğulma vakasına müdahale eden ekipler, aileyi sudan çıkarttı.
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Saat 13.30 itibariyle de Karasu Kaymakamlığı tarafından denize girişler bir gün süreyle kısıtlandı.
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