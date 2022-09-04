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7 kişilik aile denizde ölümden döndü

Sakarya’nın Karasu ilçesinde denizde can pazarı yaşandı. Kuvvetli rüzgar ve dalgaya rağmen denize giren 7 kişilik yabancı uyruklu aile ölümden döndü.

7 kişilik aile denizde ölümden döndü - Resim: 1

Korkutan olay, Yalı Mahallesi Doğu Karadeniz Caddesi üzerinde bulunan Sahilpark yanındaki Cankurtaran Grup Amirliği önünde meydana geldi. Kule 10 önünde denize giren 7 kişilik yabancı uyruklu aile, bir anda dalgaların arasında kaldı.

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7 kişilik aile denizde ölümden döndü - Resim: 2

Şiddetli rüzgar ve boyu yaklaşık 2 metreyi bulan dalgaya rağmen denize giren aile, kıyıya yakın bir mesafede olmalarına rağmen, akıntı sebebiyle geri dönemedi.

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7 kişilik aile denizde ölümden döndü - Resim: 3

Bağrışmalar üzerine 4 kişilik cankurtaran ekibi, ve bir jetski, ailenin olduğu yere gitti. Saniyeler içinde boğulma vakasına müdahale eden ekipler, aileyi sudan çıkarttı.

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7 kişilik aile denizde ölümden döndü - Resim: 4

Saat 13.30 itibariyle de Karasu Kaymakamlığı tarafından denize girişler bir gün süreyle kısıtlandı.

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