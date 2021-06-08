7 küçük çocuk bu halde bulundu! Yürek yakan görüntüler
Brezilya'nın Macapa şehrinde aileleri tarafından terk edilen 7 çocuk, çıplak bir şekilde hapsedilmiş olarak bulundu. Aç bırakıldığı belirtilen çocukların görüntüsü yürekleri dağladı.
İçler acısı olay Brezilya'nın Macapá şehrinde yaşandı. Polis ve çocuk koruma servisi görevlileri ihbar üzerine eve baskın yaptı. Evin kapısı kilitli olduğu için polis kapının demir korkuluklarını keserek içeri girdi.
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Çocuklara bakan 13 yaşındaki kız polise çocukların kendisinden büyük olan iki ablasının çocukları olduğunu söyledi.
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çocukların emanet edildiği 13 yaşındaki kız kendisine yaşını soranlara 17 yaşında olduğu konusunda yalan söyledi. Küçük kız daha sonra yaşının 13 olduğunu itiraf etti.
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Polis, çocukların kilitli olarak tutulduğu evde içme suyunun olmadığını, evin tamamen çöpe döndüğünü ve yiyecek hiçbir şeyin bulunmadığını söyledi.
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