  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 10 Şubat 2018 14:02

7 ülkeden 40 torun geldi ! Hanedan toplandı...

Abdülhamid Han'ın torunları Sultanahmet'te dedelerinin kabrini ziyaret etti.

7 ülkeden 40 torun geldi ! Hanedan toplandı...

Abdülhamid Han'ın torunları Sultanahmet’te dua etti

1/ 20
7 ülkeden 40 torun geldi ! Hanedan toplandı...

Sultan 2’inci Abdülhamid Han'ın vefatının 100’üncü yıldönümü dolayısıyla İstanbul’a gelen 40 torunu, Abdülhamid Han'ın kabrini ziyaret etti.

2/ 20
7 ülkeden 40 torun geldi ! Hanedan toplandı...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ. ve Hamidiye AŞ. tarafından Sultan 2'inci Abdülhamid Han'ın vefatının 100'üncü yıldönümü nedeniyle anma etkinlikleri düzenlendi. Etkinlikler Kapsamında Abdülhamid Han’ın yurt dışında yaşayan 7 farklı ülkeden 40’tan fazla torununun katılımıyla Sultanahmet Camiinde sabah namazı kılındı. Namazın ardından vatandaşlara çorba ikramı yapıldı. Çorba dağıtımında Hanedan ailesi üyeleri de hazır bulundu.

3/ 20
7 ülkeden 40 torun geldi ! Hanedan toplandı...

Camide buluşan torunlar halkın da katılımıyla Sultanahmet’ten Abdülhamid Han'ın türbesine kadar topluca anma yürüyüşü gerçekleştirdi. Osmanlı Hanedan ailesi üyeleri ve 500’den fazla katılımcının yer aldığı heyet, türbeyi ziyaret ederek Abdülhamid Han'ın ruhuna Kuranı Kerim okutup dua ederek ziyaretini tamamladı.

4/ 20
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM