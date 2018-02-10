7 ülkeden 40 torun geldi ! Hanedan toplandı...

Camide buluşan torunlar halkın da katılımıyla Sultanahmet’ten Abdülhamid Han'ın türbesine kadar topluca anma yürüyüşü gerçekleştirdi. Osmanlı Hanedan ailesi üyeleri ve 500’den fazla katılımcının yer aldığı heyet, türbeyi ziyaret ederek Abdülhamid Han'ın ruhuna Kuranı Kerim okutup dua ederek ziyaretini tamamladı.