7 yaşındaki oğlunu vurup, kendini eve kilitledi
Kayseri'de 7 yaşındaki oğlunu tüfekle ağır yaralayan V.K., kendini eve kilitledi. Polis ekiplerinin ikna çalışması sonucu saldırgan teslim oldu.
Kaynak: DHA
Olay, saat 11.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Gesi Fatih Mahallesi Fetih Sokak’taki 14 katlı bir binanın 2’nci katında meydan geldi.
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3 suç kaydı bulunan V.K., henüz bilinmeyen nedenle oğlu D.K.’yi tüfekle ağır yaraladı.
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Anneni ihbarı üzerine adrese itfaiye, polis, sağlık ekipleri sevk edildi.
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Ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından D.K., Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayın ardından V.K., kendini eve kilitledi. Polis ekipleri, teslim olması için V.K.’yi ikna etmek amacıyla çalışma başlattı.
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