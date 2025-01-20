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7 yaşındaki oğlunu vurup, kendini eve kilitledi

Kayseri'de 7 yaşındaki oğlunu tüfekle ağır yaralayan V.K., kendini eve kilitledi. Polis ekiplerinin ikna çalışması sonucu saldırgan teslim oldu.

Kaynak: DHA
7 yaşındaki oğlunu vurup, kendini eve kilitledi - Resim: 1

Olay, saat 11.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Gesi Fatih Mahallesi Fetih Sokak’taki 14 katlı bir binanın 2’nci katında meydan geldi. 

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7 yaşındaki oğlunu vurup, kendini eve kilitledi - Resim: 2

3 suç kaydı bulunan V.K., henüz bilinmeyen nedenle oğlu D.K.’yi tüfekle ağır yaraladı. 

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7 yaşındaki oğlunu vurup, kendini eve kilitledi - Resim: 3

Anneni ihbarı üzerine adrese itfaiye, polis, sağlık ekipleri sevk edildi. 

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7 yaşındaki oğlunu vurup, kendini eve kilitledi - Resim: 4

Ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından D.K., Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayın ardından V.K., kendini eve kilitledi. Polis ekipleri, teslim olması için V.K.’yi ikna etmek amacıyla çalışma başlattı. 

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