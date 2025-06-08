7 yıl önce öldürülen Kerem'in son görüntüleri ortaya çıktı

SUÇLAMAYI REDDETTİ

‘Kasten öldürme’ suçundan 20 Mayıs’ta yargılanmasına başlanan tutuksuz sanık S. B., duruşmaya SEGBİS ile Trabzon’dan katıldı. Cinayet iddiasını reddederek, ramazan ayında yaşanan olay günü oruç tuttuğunu, sabah ezanıyla yattığını, evde çocuğunun dışında kardeşinin olduğunu ve silah sesi duyduktan sonra dışarı çıktığını söyleyen S. B., "Yalan, öyle bir şey olmaz. Ben de anayım. Keşke benim evladım ölseydi" diye konuştu.