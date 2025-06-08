7 yıl önce öldürülen Kerem'in son görüntüleri ortaya çıktı
Yalova'da 2018 yılında, sınıf arkadaşı F.B.'nin tüfekle başından vurarak öldürdüğü iddia edilen ve 7 yıl sonra F.B.'nin annesi S.B.'nin ''Kasten öldürme'' suçundan yargılanmasına başlandığı olaya ilişkin Kerem K.'nin (12), son görüntüleri ortaya çıktı. Kerem'in vücudundaki morlukların yer aldığı otopsi fotoğrafları ile çamurlu kıyafetlerinin görselleri de dava dosyasına girdi.
Olay, 3 Haziran 2018’de Termal ilçesi Akköy’de meydana geldi. Kerem K., saat 08.00 sıralarında, okul arkadaşı F.B.’nin evine gitti. İddiaya göre; bir süre sonra K., evin odunluk kısmında bulunan kırma av tüfeği ile oynayan F.B. tarafından başından vurularak hayatını kaybetti. F.B.’nin cezai ehliyetinin bulunmaması nedeniyle annesi S. B., Yalova 5’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde, ‘Taksirle ölüme neden olma’ suçundan yargılanmaya başlandı.
Mahkeme, tüfeğin ağırlığı, 2 kez ateş edilmesi, kartuşun değiştirilmesi ve silahın ateş mekanizmasının suça sürüklenen çocuk tarafından bilinemeyeceği, delillerin tam toplanmamış olması ve 'Kasten öldürme' şüphesinin varlığı nedeniyle Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Soruşturmayı tamamlayan savcılık, S. B. hakkında hazırladığı iddianamede, sanığın 'Kasten öldürme' suçundan tutuklanması talebinde bulundu. Savcılığın talebi doğrultusunda dosya, 7 yıl sonra Yalova 5'inci Asliye Ceza Mahkemesi’nden Yalova 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ne devredildi.
SUÇLAMAYI REDDETTİ
‘Kasten öldürme’ suçundan 20 Mayıs’ta yargılanmasına başlanan tutuksuz sanık S. B., duruşmaya SEGBİS ile Trabzon’dan katıldı. Cinayet iddiasını reddederek, ramazan ayında yaşanan olay günü oruç tuttuğunu, sabah ezanıyla yattığını, evde çocuğunun dışında kardeşinin olduğunu ve silah sesi duyduktan sonra dışarı çıktığını söyleyen S. B., "Yalan, öyle bir şey olmaz. Ben de anayım. Keşke benim evladım ölseydi" diye konuştu.
Üzerinde çıkan barut izlerinin sorulması üzerine S. B., o dönem ikamet ettiği evin ıssız bir bölgede olması nedeniyle, yaban hayvanlarını korkutmak için 3-4 gün önce tüfekle ateş ettiğini belirterek, "Olay sonrasında kartuşu çekmedim. Hatırlamıyorum tüfeği tutmuş olabilirim. Olay sonrası herkese dokunmuş olabilirim. Suçu kabul etmiyorum" ifadelerini kullandı. Oğlu F.B.'nin silahı doldurup ateş edemeyeceği yönündeki raporun sorulması üzerine ise tüfeğin hafif olduğunu söyledi.