70 yaş ve üstü mankenlerle göz kamaştıran Cumhuriyet defilesi

Elazığ'da düzenlenen 29 Ekim etkinliğinde kadınların zarafeti ve şıklığı, Cumhuriyet coşkusuna adeta yeni bir anlam kattı.

Kaynak: İHA
Kırmızı-beyaz tonların hakim olduğu kutlamada, 70 yaşını aşan kadınların podyuma çıkarak sergilediği özgüven ve asalet, etkinliğe damgasını vurdu.

Türk Kadınlar Konseyi Derneği'nce Elazığ Hipodromu ev sahipliğinde düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliği büyük bir coşkuya sahne oldu. 

Cumhuriyet'in 102'incı yılı anma programına Türk Kadınlar Konseyi Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Sema Temizler Ozan, Elazığ Hipodrom Müdürü Muhammet Demirçelik, dernek üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Etkinlikte düzenlenen "Cumhuriyet defilesi" ise Cumhuriyet coşkusuna adeta yeni bir anlam kattı. 

