70 yaşında ilk bebeğini dünyaya getirdi
Hindistan'ın Gujurat eyaletinde 70 yaşındaki bir kadın ilk bebeğini dünyaya getirdi.
70 yaşındaki Jivunben Rabari ile 75 yaşındaki kocası Maldhari, 45 yıldır evli ve Hindistan'ın Gujurat eyaletinde, Kemora köyünde yaşıyorlar.
1 / 10
Uzun yıllardır bebek sahibi olmak isteyen çift hayallerine bir türlü kavuşamadı. Ancak yaşlı çift pes etmedi.
2 / 10
Doktorların, ileri yaşta çocuk sahibi olamayacakları uyarısını duymazdan geldi.
3 / 10
70 yaşındaki kadın tüp bebek yöntemiyle sağlıklı bir erkek çocuk dünyaya getirdi.
4 / 10