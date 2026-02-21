70 yaşındaki Şerife teyze ''Bal peteğim'' sözüne kandı; 7 milyon TL'si uçtu gitti!

"BANA BAL PETEĞİM DERDİ"

Şerife Ş.'nin iddiasına göre olaylar yaklaşık bir buçuk yıl önce başladı. Kendisinden 25 yaş küçük olan 45 yaşındaki Mehmet D. ile bir muz tarlasında tanışan Ş., kısa sürede bu kişinin "tatlı diline" kandığını belirtti. Şerife Ş, o günleri şu sözlerle anlattı:

"Bana 'bal peteğim' derdi. Çok tatlı dilliydi, içime bir kıpırtı geldi. Ama meğer o sevgi benim evimi elimden alıncaya kadarmış."