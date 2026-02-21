70 yaşındaki Şerife teyze ''Bal peteğim'' sözüne kandı; 7 milyon TL'si uçtu gitti!
Müge Anlı'nın programına başvuran 70 yaşındaki Şerife Ş., muz tarlasında tanıştığı kendisinden 25 yaş küçük Mehmet D.'nin kendisini dolandırdığını öne sürerek gözyaşlarına boğuldu. ''Bal peteğim sözüne inandım'' diyen yaşlı kadın, Mehmet D.'nin 7 milyon liralık evini elinden aldığını öne sürdü.
Ekranların fenomen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, yine izleyicileri ekran başına kilitleyen bir iddiayı gündeme taşıdı. Antalya’da yaşayan ve eşini kaybettikten sonra 5 çocuğuna kol kanat geren 70 yaşındaki Şerife Ş., evlilik vaadiyle dolandırıldığını söyleyerek canlı yayında gözyaşlarına boğuldu.
"BANA BAL PETEĞİM DERDİ"
Şerife Ş.'nin iddiasına göre olaylar yaklaşık bir buçuk yıl önce başladı. Kendisinden 25 yaş küçük olan 45 yaşındaki Mehmet D. ile bir muz tarlasında tanışan Ş., kısa sürede bu kişinin "tatlı diline" kandığını belirtti. Şerife Ş, o günleri şu sözlerle anlattı:
"Bana 'bal peteğim' derdi. Çok tatlı dilliydi, içime bir kıpırtı geldi. Ama meğer o sevgi benim evimi elimden alıncaya kadarmış."
MÜLK TAKASI BAHANESİYLE...
İddiaya göre Mehmet D., Şerife Ş.'nin üzerine kayıtlı 7 milyon TL değerinde bir dubleks daire olduğunu torunundan öğrendi. "Seni Hatay’a götüreceğim, orada evleneceğiz" diyerek yaşlı kadını kandıran şüpheli, mülk takası bahanesiyle Şerife Ş.'yi tapu dairesine götürdü.
"İÇİME BİR KIPIRTI GELDİ"
Şerife Ş., ''Mehmet bana ne yaptı bilmiyorum kandırdı beni, içime bir kıpırtı geldi. Beni tapu dairesine götürdü. Dairesini benim üstüme yapacağını söyledi. Benim 7 milyon TL değerindeki evimi elimden aldı, kendi dairesini vermedi" ifadelerini kullandı.
"NE OLDU BİZİM HAYALLERİMİZ?"
''Onunla beraber Hatay'a kaçmıştık. Yalancı Mehmet, hani evlenecektik, ne oldu bizim hayallerimiz?'' diyerek gözyaşı döken mağdur kadın, "Banka hesabıma 400 bin TL yatırdı. Tapu işlemlerinin ardından bu parayı geri çekti" diye konuştu.