70 yaşındaki Türk gezgin 70 ülke gezdi

En çok trenle gezmeyi sevdiği söyleyen Eren, “70’e yakın ülke gezdim. İlk uzun soluklu yolculuğum 20’li yaşlarda işçi olarak Almanya’ya giderken Sirkeci’den Münih’e kadar uzun bir tren yolculuğuydu. Sonraki yıllarda yoğun çalışma temposundan dolayı gezmeye fırsatım olamadı. 1993 yılında Mallorca’ya gitmiştim. 50 yaşını geçtikten sonra hızlı bir şekilde gezmeye başladım. Ben demir yolları çalışanı bir kişinin torunuyum. 4 yaşına kadar demir yolları lojmanlarında büyüdüm. Trenleri ve trenle yolculuğu çok seviyorum. Gezilerimin çoğunu trenle yaptım. Almanya’ya gittim. Orada 3 ay kalarak bütün Avrupa’yı trenlerle gezdim. Trenlerle gezmek bana çok daha büyük zevk veriyor. Trenler bizzat şehirlerin içerisinden geçtiği için onların nasıl yaşadıklarına tanıklık edebiliyorsunuz. Gezmeyi çok seviyorum. Artık gezgin gibi oldum. Turlarla bir kere gittim. Rusya’ya gitmiştim. 12 günlük Volga Nehri turuydu. O turda Ermitaj Müzesi gezimiz, diğer kadınların alışveriş tutkusu yüzünden çok kısa sürdü. Ondan sonra tek başıma gezmeye karar verdim. Bazen de arkadaşlarımla geziyorum. Yeşil pasaportum olmamasına rağmen vizelerde de bir sıkıntı çıkmadı. 20’li yaşlarda 3 yıl Almanya’da çalıştım. Almancayı bildiğim için, İngilizceyi de okuldan bildiğim kadarıyla konuşulanı anladığım için gezilerim de hiçbir zorluk çekmedim” diye konuştu.