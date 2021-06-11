71 yıldır bu işi yapıyor: Otomobilleri adeta hayata döndürüyor

'İŞ ÇOK FAKAT YETİŞTİREMİYORUM'

Suat Nezir, AA muhabirine, 1950'de işe başladığını ve ilk dönemlerde otobüs tamir ettiğini söyledi. Bir arkadaşının yönlendirmesiyle 1986'da itibaren "Anadol" marka otomobillerin tamir ve bakımını yapmaya başladığını anlatan Nezir, şöyle devam etti: