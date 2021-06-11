71 yıldır bu işi yapıyor: Otomobilleri adeta hayata döndürüyor
Düzce'de yaşayan 86 yaşındaki Suat Nezir, arkadaş tavsiyesi üzerine bakım ve onarım işine yöneldiği "Anadol" marka araçlara adeta yeniden hayat veriyor.
Çocukluk yıllarında Düzce Sanayi Sitesi'ndeki bir kaportacının yanında çırak olarak mesleğe adım atan Nezir, daha sonra dükkan açtı. Çevresinde "Dede Suat" olarak tanınan Nezir, 35 yıl önce arkadaş tavsiyesi üzerine "Anadol" marka otomobillerin bakım ve onarım işine yöneldi.
İlerlemiş yaşına rağmen yanında çırak veya yardımcı çalıştırmayan Nezir, Türkiye genelinden kendisine getirilen otomobilleri durumlarına göre 1-3 ay arasında fabrikadan çıkmışçasına yeniliyor.
'İŞ ÇOK FAKAT YETİŞTİREMİYORUM'
Suat Nezir, AA muhabirine, 1950'de işe başladığını ve ilk dönemlerde otobüs tamir ettiğini söyledi. Bir arkadaşının yönlendirmesiyle 1986'da itibaren "Anadol" marka otomobillerin tamir ve bakımını yapmaya başladığını anlatan Nezir, şöyle devam etti:
"Anadol ile tanışmam çok eskiye dayanıyor. Bir arkadaşım Anadol araç bakımına girmemi söyledi. Tavsiye üzerine girdim, bir daha da kurtaramadım kendimi. İşçiliği zor, zaman alıyor. Önce söküyoruz arabaları.