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  4. 710 personel katılıyor! Eren Kış-32 operasyonu başlatıldı

710 personel katılıyor! Eren Kış-32 operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığı, Hakkari'de 710 personelin katılımıyla 'Eren Kış-32 Şehit Jandarma Binbaşı Yavuz Başayar Operasyonu' başlatıldığını açıkladı.

710 personel katılıyor! Eren Kış-32 operasyonu başlatıldı - Resim: 1

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Hakkari'de 'Eren Kış-32 (Hakkari-Öveç) Şehit Jandarma Binbaşı Yavuz Başayar Operasyonu' başlatıldı. 

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710 personel katılıyor! Eren Kış-32 operasyonu başlatıldı - Resim: 2

Hakkari İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde yürütülen operasyonda; jandarma özel harekat , jandarma komando, polis özel harekat ve güvenlik korucusu timlerinden oluşan 710 personel görev aldı. 

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710 personel katılıyor! Eren Kış-32 operasyonu başlatıldı - Resim: 3

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen 'Eren' kış operasyonlarının, halkın desteğiyle inançlı ve kararlı olarak başarıyla sürdürüldüğü belirtildi. 

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710 personel katılıyor! Eren Kış-32 operasyonu başlatıldı - Resim: 4
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