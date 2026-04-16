72 yaşındaki psikopat, 14 yaş küçük eşini öldürüp, kızını da ağır yaraladı!
Türkiye bugün de yine bir aile içi vahşete uyandı. Diyarbakır’da 72 yaşındaki bir kişi tartıştığı eşi ve kızına kurşun yağdırdı. Site bahçesinde yaşanan dehşette 58 yaşındaki kadın olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan kızı hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: DHA
Olay, akşam saatlerinde Bağlar ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi’nde bulunan Serhat Sitesi’nde meydana geldi.
1 / 8
72 yaşındaki Z.A., site bahçesinde bilinmeyen nedenle tartıştığı 58 yaşındaki eşi K.A. ve kızı H.A.’ya tabancayla ateş açtı.
2 / 8
Anne ile kızı yere yığılırken çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
3 / 8
Yapılan kontrolde K.A.’in hayatını kaybettiği belirlendi.
4 / 8