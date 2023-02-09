73 saat sonra 3 kişilik aile enkazdan kurtarıldı
Kahramanmaraş'ta depremden 73 saat sonra biri çocuk 3 kişilik aile, enkazdan sağ çıkarıldı. Enkazdan çıkartılan 5 yaşındaki Mir Berzan Bağış'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından Kahramanmaraş'ta yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
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Onikişubat ilçesi Azerbaycan Bulvarı'nda 7 katlı Gözde 2 Apartmanı'nın enkazından ses alınması üzerine bölgeye Sakarya Büyükşehir ve Isparta Belediyesi kurtarma ekipleri sevk edildi.
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Ekiplerin uzun süren çalışmasının ardından Ali (55), eşi Zelal (40) ve 5 yaşındaki kızları Mir Berzan Bağış'a ulaşıldı.
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Enkazdan yaralı çıkarılan aile alkışlar ve tekbir eşliğinde karşılandı.
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