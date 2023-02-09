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  4. 73 saat sonra 3 kişilik aile enkazdan kurtarıldı

73 saat sonra 3 kişilik aile enkazdan kurtarıldı

Kahramanmaraş'ta depremden 73 saat sonra biri çocuk 3 kişilik aile, enkazdan sağ çıkarıldı. Enkazdan çıkartılan 5 yaşındaki Mir Berzan Bağış'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

73 saat sonra 3 kişilik aile enkazdan kurtarıldı - Resim: 1

Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından Kahramanmaraş'ta yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

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73 saat sonra 3 kişilik aile enkazdan kurtarıldı - Resim: 2

Onikişubat ilçesi Azerbaycan Bulvarı'nda 7 katlı Gözde 2 Apartmanı'nın enkazından ses alınması üzerine bölgeye Sakarya Büyükşehir ve Isparta Belediyesi kurtarma ekipleri sevk edildi.

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73 saat sonra 3 kişilik aile enkazdan kurtarıldı - Resim: 3

Ekiplerin uzun süren çalışmasının ardından Ali (55), eşi Zelal (40) ve 5 yaşındaki kızları Mir Berzan Bağış'a ulaşıldı.

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73 saat sonra 3 kişilik aile enkazdan kurtarıldı - Resim: 4

Enkazdan yaralı çıkarılan aile alkışlar ve tekbir eşliğinde karşılandı.

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