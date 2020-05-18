74 yaşındaki dondurmacı 6 saatlik izinde dükkanına koştu

"62 YILDIR MESLEĞİN İÇİNDEYİM" Çıraklıktan yetişerek bu işi yaptığını ifade eden Toran, daha önce dükkanını hiç kapatmadığını ve kapalı olduğu sürede müşterilerine hizmet etmeyi çok özlediğini belirtti. Toran, "65 üzerinde olduğumuz için bugün bize 6 saatlik izin verdiler. Bu izinde dükkanımı açtım, burada satışımızı yapıyoruz, gelen giden arkadaşlarımıza müşterilerimize doğal dondurmalarımı sunuyorum. Koronadan önce dükkanımı her gün açıyordum, 62 yıldır bu mesleğin içerisindeyim sağlığım hep iyiydi, şu anda virüs olduğu için gelemedim dükkanıma. Kapalı olduğum sürede çalışmayı ve müşterilerime hizmet etmeyi çok özledim, şu dönemi atlattığımızda yine sabahın erken saatlerinde işimin başında olacağım" diye konuştu.