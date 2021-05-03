75 bin liraya kadar faizsiz kredi! Başvurular başladı

5 milyar lira genel bütçeli destek paketinde kime ne kadar verilecek?

- Gelir kaybına uğrayan mikro ve küçük ölçekli işletmeler faydalanacak.

- Mikro işletmeler 30, küçük işletmeler 75 bin liraya kadar kredi alacak.

- Ayrılan kaynak 3 yıl geri ödemesiz faizsiz tahsil edilecek.

- Bugünden itibaren e-devlet üzerinden başvurular yapılacak.