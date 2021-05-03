75 bin liraya kadar faizsiz kredi! Başvurular başladı
KOSGEB tarafından verilecek 5 milyar TL bütçeli yeni destek paketine başvurular başladı. Destek paketinden 130 bin işletmenin faydalanması öngörülüyor.
KOSGEB'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle zarar gören imalat sektöründeki işletmelerle 2017 ve sonrasında kurulan teknoloji tabanlı start-up'lar için başlattığı destek programına başvurular bugün başladı. CNN Türk Muhabiri Gülşen Coşkun detayları ele aldı.
Gülşen Coşkun'un açıklamaları;
Genel çerçevesi kapsamında gelir kaybına uğramış ancak istihdamını koruyanlara yönelik bir destek. Bu destek imalat sektörünü kapsıyor. Bir de teknoloji tabanlı start-up'lara yönelik bir destek paketi...
5 milyar lira genel bütçeli destek paketinde kime ne kadar verilecek?
- Gelir kaybına uğrayan mikro ve küçük ölçekli işletmeler faydalanacak.
- Mikro işletmeler 30, küçük işletmeler 75 bin liraya kadar kredi alacak.
- Ayrılan kaynak 3 yıl geri ödemesiz faizsiz tahsil edilecek.
- Bugünden itibaren e-devlet üzerinden başvurular yapılacak.
BAŞVURULAR KOSGEB'TEN
Başvurular için ise KOSGEB'in internet sayfasına girmek gerekiyor. KOSGEB'in internet sayfasından e-devlete yönlendiriyor. Bu şekilde başvurular yapılıyor.