7.5 milyon euroluk projede skandal iddia: Hesap hatası mı yapıldı?
Edirne'de Meriç Nehri üzerine 7.5 milyon euro harcanarak inşa edilen Arşimet Burgu Türbinli Hidroelektrik Santrali'nin, yanlış mühendislik uygulamaları nedeniyle milyonlarca liralık kamu zararına yol açtığı iddia edildi.
Devlet Su İşleri (DSİ) eski Bölge Müdür Yardımcısı ve Yüksek Makine Mühendis Hüseyin Erkin, santralin konumunun hatalı olduğunu belirterek, "Şu an sadece birkaç türbin çalışıyor. Ne üretim ne de maliyet açıklanıyor" dedi.
Milyonlarca liralık yatırımla hayata geçirilen proje, santral sahasında yaşanan sorunlar sebebiyle beklenen performansı gösteremiyor. Yapım aşamasında ideal konum yerine daha dar bir alana inşa edilen santral, zamanla çökme, türbin arızaları ve enerji üretiminde verimsizlik gibi ciddi sıkıntılarla karşı karşıya kaldı.
Santral, başlangıçta uzmanlar tarafından önerilen bölgenin aksine, Meriç Nehri'nin daha dar bir yatağına kurulmuştu. Ancak santralin yapımı sürecinde yaşanan mühendislik hataları ve eksiklikler, bugüne kadar projeden beklenen verimin alınamamasına yol açtı. Enerji santralinde sürekli meydana gelen arızalar nedeniyle milyonlarca kamu zararının yaşandığı öğrenildi.
Devlet Su İşleri Edirne eski Bölge Müdür Yardımcısı Hüseyin Erkin, projenin yanlış yerde yapıldığını, yeterli mühendislik ve denetim süreçlerinden geçmediğini belirterek duruma tepki gösterdi.