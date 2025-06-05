7.5 milyon euroluk projede skandal iddia: Hesap hatası mı yapıldı?

Devlet Su İşleri (DSİ) eski Bölge Müdür Yardımcısı ve Yüksek Makine Mühendis Hüseyin Erkin, santralin konumunun hatalı olduğunu belirterek, "Şu an sadece birkaç türbin çalışıyor. Ne üretim ne de maliyet açıklanıyor" dedi.