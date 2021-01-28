75 yaş üzeri vatandaşların aşılanmasına başlandı

Aşının ilk dozunu olan Nurettin Akkuş ise Mamak ilçesinden geldiğini anlatarak, "Allah hepinizden razı olsun. Çok sevindim, çok memnun oldum. Allah, hayırlı uğurlu eylesin." ifadelerini kullandı. Akkuş, kendi yaş grubundakilere de seslenerek, "Herkes gelsin, olsunlar aşılarını. Çok iyi olur, memnun olurlar inşallah. Ben aşı olmayı tercih ediyorum. Allah, devletimize, milletimize zeval vermesin, aşılanma hayırlı uğurlu olsun." dedi.