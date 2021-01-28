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  3. 28 Ocak 2021 17:50

75 yaş üzeri vatandaşların aşılanmasına başlandı

Çin'den getirilen koronavirüs aşıları, 14 Ocak tarihinden itibaren uygulanmaya başladı. Aşılama ilk olarak sağlık çalışanlarına, huzurevleri ve bakımevlerindekilere, 90 ve 85 yaş üzerindekilere, eczane çalışanlarına yapıldı. Şimdi sıra 75 yaş üzerindeki vatandaşlarda.

75 yaş üzeri vatandaşların aşılanmasına başlandı

Türkiye'de Kovid-19 ile mücadele sürecinde toplumsal bağışıklama için hayata geçirilen aşı programına göre 75 yaş üzerindeki vatandaşlardan randevularını bugün alanların aşılamaları sağlık kuruluşlarında gerçekleştiriliyor

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75 yaş üzeri vatandaşların aşılanmasına başlandı

"SIRAMIZ GELDİ, AŞIMIZI VURULDUK"
Ankara Şehir Hastanesine aşısını yaptırmaya gelen İhsan Yıldırım, aşı olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "İyiyim, aşımıza güvendik, aşımızı olduk." dedi. Salgından endişe duyduklarını ifade eden Yıldırım, "Sıramız geldi, aşımızı vurulduk. Ne zaman olacağız diye bekliyorduk, korkuyorduk." diye konuştu. Yıldırım, torunun da hekim olduğunu ve kendisini aşıya teşvik ettiğini vurgulayarak, eşinin de aşı yaptırdığını söyledi.  

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75 yaş üzeri vatandaşların aşılanmasına başlandı

Aşının ilk dozunu olan Nurettin Akkuş ise Mamak ilçesinden geldiğini anlatarak, "Allah hepinizden razı olsun. Çok sevindim, çok memnun oldum. Allah, hayırlı uğurlu eylesin." ifadelerini kullandı. Akkuş, kendi yaş grubundakilere de seslenerek, "Herkes gelsin, olsunlar aşılarını. Çok iyi olur, memnun olurlar inşallah. Ben aşı olmayı tercih ediyorum. Allah, devletimize, milletimize zeval vermesin, aşılanma hayırlı uğurlu olsun." dedi.

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75 yaş üzeri vatandaşların aşılanmasına başlandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 27 Ocak'taki Bilim Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıkalamda, "75 yaş üzeri büyüklerimiz randevu alarak aşı olabilecekler. Büyüklerimizi daha iyi koruyabileceğiz" dedi. 

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