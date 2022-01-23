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  4. 75 yaşındaki maceraperest denizin ortasında ölü bulundu

75 yaşındaki maceraperest denizin ortasında ölü bulundu

Atlantik Okyanusu'nu kürek çekerek geçmeye çalışan 75 yaşındaki Jean-Jacques Savin, teknesinde ölü bulundu.

75 yaşındaki maceraperest denizin ortasında ölü bulundu - Resim: 1

Tek kişilik özel yapım teknesiyle okyanusa açılan Jean-Jacques Savin, teknesinin kabininde ölü bulundu.

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75 yaşındaki maceraperest denizin ortasında ölü bulundu - Resim: 2

Portekiz açıklarında Savin'in teknesini tespit eden sahil güvenlik ekipleri Fransız maceracının teknesini ters dönmüş şekilde buldu.

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75 yaşındaki maceraperest denizin ortasında ölü bulundu - Resim: 3

Yapılan aramada Savin'in cansız bedenine teknenin kabininde ulaşıldı.

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75 yaşındaki maceraperest denizin ortasında ölü bulundu - Resim: 4

Eski bir asker olan 75 yaşındaki Fransızın tam olarak nasıl öldüğü henüz bilinmiyor.

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