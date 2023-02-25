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7.6 büyüklüğünde depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı

7.6 büyüklüğündeki depremin vurduğu Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde depremin yaşandığı anın yeni görüntüleri ortaya çıktı.

7.6 büyüklüğünde depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı - Resim: 1

6 Şubat'ta meydana gelen 7.6 şiddetindeki depremin merkez üssü ola Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinden deprem anının yeni görüntüleri ortaya çıktı. 

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7.6 büyüklüğünde depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı - Resim: 2

13.18'de meydana gelen ve binlerce evin yıkıldığı Elbistan ilçesinin en yoğun caddesi olan Malatya Caddesi üzerinde çekilen görüntülerde, vatandaşların panik anları saniye saniye kameraya yansırken, ortalığı da toz bulutu kapladı.

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7.6 büyüklüğünde depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı - Resim: 3

Tekbir getiren vatandaşların toz bulutu arasında kaçışmaları da objektiflere yansıdı.

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7.6 büyüklüğünde depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı - Resim: 4
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