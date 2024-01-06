7.6'lık depremde can kaybı 100'e yükseldi

Kishida bugün sabah itibariyle Noto Yarımadası’nda kişisel araçların trafiğe çıkmasına kısıtlama getirildiğini ifade ederek “Afet kurtarma ile ilgili araçların (otoyol) Noto Satoyama Kaido'yu kullanmasını ve özel araçların etkilenen bölgelere seyahat etmekten kaçınması konusunda halktan anlayış ve işbirliği bekliyoruz” dedi.