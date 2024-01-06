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  4. 7.6'lık depremde can kaybı 100'e yükseldi

7.6'lık depremde can kaybı 100'e yükseldi

Japonya Başbakanı Fumio Kishida, 7.6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 100 olduğunu açıkladı.

Kaynak: DHA
7.6'lık depremde can kaybı 100'e yükseldi - Resim: 1

Başbakan Kishida bugün yaptığı açıklamada Ishikawa bölgesi merkezli 7.6 büyüklüğündeki 1 Ocak depreminde ölü sayısının 100 olduğunu duyurdu.

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7.6'lık depremde can kaybı 100'e yükseldi - Resim: 2

Kishida, izole bölgelerdeki kırsal alanlara yoğunlaştıklarını ifade ederek önlerindeki en büyük engelin zarar görmüş belde yolları olduğunu belirtti. 

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7.6'lık depremde can kaybı 100'e yükseldi - Resim: 3

Kishida bugün sabah itibariyle Noto Yarımadası’nda kişisel araçların trafiğe çıkmasına kısıtlama getirildiğini ifade ederek “Afet kurtarma ile ilgili araçların (otoyol) Noto Satoyama Kaido'yu kullanmasını ve özel araçların etkilenen bölgelere seyahat etmekten kaçınması konusunda halktan anlayış ve işbirliği bekliyoruz” dedi.

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7.6'lık depremde can kaybı 100'e yükseldi - Resim: 4
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