  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. 77 yıl hapis cezası bulunan firari kurye geldi diye kapıyı açınca, yakayı ele verdi!

77 yıl hapis cezası bulunan firari kurye geldi diye kapıyı açınca, yakayı ele verdi

Hatay'da dolandırıcılık suçundan aranan firari hükümlü, kurye kıyafeti giyen polis tarafından Edirne’de yakalandı.

Kaynak: DHA
77 yıl hapis cezası bulunan firari kurye geldi diye kapıyı açınca, yakayı ele verdi - Resim: 1

Hatay Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şubesi ile yürüttükleri koordineli çalışma sonucu, bilişim sistemleri ile banka ve kredi kurumlarını kullanarak dolandırıcılık yaptığı suçlamasıyla hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü Ö.Z.’yi Edirne’de düzenledikleri operasyonla yakaladı.

1 / 5
77 yıl hapis cezası bulunan firari kurye geldi diye kapıyı açınca, yakayı ele verdi - Resim: 2

Operasyonda, ekiplerin şüpheliyi yakalamak için kurye kıyafeti giyerek kapıyı çaldığı, bu yöntemle firarinin etkisiz hale getirildiği öğrenildi. 

2 / 5
77 yıl hapis cezası bulunan firari kurye geldi diye kapıyı açınca, yakayı ele verdi - Resim: 3

Gözaltına alınan Ö.Z.’nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

3 / 5
77 yıl hapis cezası bulunan firari kurye geldi diye kapıyı açınca, yakayı ele verdi - Resim: 4

Hakkında 211 farklı dosyadan 77 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ile 150 bin 980 TL adli para cezası bulunan Ö.Z.’nin, 12 Ocak 2023’ten bu yana firari olarak arandığı öğrenildi.

4 / 5