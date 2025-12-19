78 kişi can vermişti... Kartalkaya'da yeni sezon 2 otelle açıldı

‘HER KONUDA TEDBİR VE ÖNLEMLERİMİZİ ALDIK’

Kartalkaya’daki iki otelin genel müdürü Yusuf Avcı, pistlerin yüzde 80’inin açık olduğunu belirterek, “Gerek ulaşım gerek konaklama gerek kişisel güvenlik konusunda uluslararası akredite edilmiş firmalarda ve yerel firmalardan tüm raporlarımızı yaptık. Hazırlıklarımızı yaptık. Dolayısıyla bu sezonu en güzel bir şekilde geçirmeyi arzu ediyoruz. Yılbaşı için de rezervasyonlar devam ediyor. Doluluk oranı noktasında bir rakam vermemekle birlikte yüzde 60-70 civarında dolacağını tahmin ediyoruz. Çünkü bu biraz kar durumuyla alakalı. Havalar biraz mevsim normalinin üzerinde gittiği için önümüzdeki hafta da kar yağışı başlayacak. Rezervasyonların daha artış göstereceğine inanıyoruz. Onun için şu an bir sıkıntı görmüyoruz” dedi.