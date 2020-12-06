  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 06 Aralık 2020 23:31

780 gram ağırlığındaki bakır tespih 2 bin dolara satıldı

Elazığ'da memurluğu bırakıp, merak sardığı tespih yapımında usta olan Selçuk Perdeci, 2,5 kilo bakır kullanarak yaptığı 780 gram ağırlığındaki tespihi 2 bin dolara sattı. Perdeci, "Yaptığım araştırmada dünyada hiç yapılmadığını gördüm, ilk kez ben yaptım ve güzel bir işçilik ortaya çıktı. Koleksiyoncu arkadaşlarımız da beğendi" dedi.

780 gram ağırlığındaki bakır tespih 2 bin dolara satıldı

Elazığ'da çalıştığı kamu kurumundan 6 yıl önce istifa ederek merak sardığı tespih yapımında kendisini geliştirerek, kısa sürede ustalaşan 3 çocuk babası Selçuk Perdeci, geçimini buradan sağlamaya başladı. 

1/ 5
780 gram ağırlığındaki bakır tespih 2 bin dolara satıldı

Tespih yapımında alışılmışın dışında değişik yöntemler de kullanan Perdeci, bir arkadaşının önerisi ile bakırdan tespih yapmaya karar verdi. 

2/ 5
780 gram ağırlığındaki bakır tespih 2 bin dolara satıldı

15 gün boyunca tespihi yapmak için uğraşan Perdeci, 2,5 kilo bakır kullanarak 780 gram ağırlığında bir tespih yaptı. Perdeci, yaptığı tespihi 2 bin dolar karşılığında koleksiyoncu arkadaşına sattı. 

3/ 5
780 gram ağırlığındaki bakır tespih 2 bin dolara satıldı

'TESPİHİ EKMEK KAPISINA DÖNÜŞTÜRDÜM' Çalıştığı kamu kurumundan istifa ederek merak ve sevgi duyduğu tespihi ekmek kapısına dönüştürdüğünü ifade eden Perdeci, şunları söyledi:

4/ 5
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM