780 gram ağırlığındaki bakır tespih 2 bin dolara satıldı
Elazığ'da memurluğu bırakıp, merak sardığı tespih yapımında usta olan Selçuk Perdeci, 2,5 kilo bakır kullanarak yaptığı 780 gram ağırlığındaki tespihi 2 bin dolara sattı. Perdeci, "Yaptığım araştırmada dünyada hiç yapılmadığını gördüm, ilk kez ben yaptım ve güzel bir işçilik ortaya çıktı. Koleksiyoncu arkadaşlarımız da beğendi" dedi.
Elazığ'da çalıştığı kamu kurumundan 6 yıl önce istifa ederek merak sardığı tespih yapımında kendisini geliştirerek, kısa sürede ustalaşan 3 çocuk babası Selçuk Perdeci, geçimini buradan sağlamaya başladı.
Tespih yapımında alışılmışın dışında değişik yöntemler de kullanan Perdeci, bir arkadaşının önerisi ile bakırdan tespih yapmaya karar verdi.
15 gün boyunca tespihi yapmak için uğraşan Perdeci, 2,5 kilo bakır kullanarak 780 gram ağırlığında bir tespih yaptı. Perdeci, yaptığı tespihi 2 bin dolar karşılığında koleksiyoncu arkadaşına sattı.