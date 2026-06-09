7.8'lik depremde yüzlerce bina yerle bir oldu: Ölü sayısı artıyor!
Filipinler'in Mindanao Adası açıklarında meydana gelen 7.8 büyüklüğündeki yıkıcı depremde bilanço ağırlaşıyor. Depremde can kaybının 37'ye, yaralı sayısının 456'ya yükseldiği bildirildi.
Filipinler, tarihinin en büyük sarsıntılarından biriyle sarsıldı. Mindanao Adası açıklarında meydana gelen 7.8 büyüklüğündeki şiddetli deprem, bölgede geniş çaplı bir yıkıma ve trajedye yol açtı. Filipinler Sivil Savunma Ofisi'nin kriz masasından paylaştığı son verilere göre can kaybı artmaya devam ederken, enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları zamana karşı büyük bir yarışa dönüştü.
Hastaneler ve Okullar Yerle Bir Oldu: 1500 Bina Tamamen Çöktü
7.8 büyüklüğündeki depremin yarattığı yüzey ivmesi, Mindanao Adası'ndaki yapı stokunda büyük bir tahribata neden oldu. Sivil Savunma Ofisi yetkilileri 1.900 binanın ağır hasar aldığını raporladı. Bu binalardan 1.500'ünün (aralarında okul ve hastanelerin de bulunduğu) tamamen yıkılması, bölgedeki sağlık ve kurtarma operasyonlarını adeta kilitlenme noktasına getirdi.
Arama kurtarma ekipleri, 456 yaralıya müdahale etmeye çalışırken bir yandan da halen haber alınamayan 4 kişiyi enkaz altından canlı çıkarabilmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Filipinler'in General Santos şehrinde bulunan General Santos Uluslararası Havalimanı’nın hasar gördüğü ve uçuşların ertelendiği aktarılırken General Santos kenti için acil durum ilan edildi.