7.8'lik depremde yüzlerce bina yerle bir oldu: Ölü sayısı artıyor!

Hastaneler ve Okullar Yerle Bir Oldu: 1500 Bina Tamamen Çöktü

7.8 büyüklüğündeki depremin yarattığı yüzey ivmesi, Mindanao Adası'ndaki yapı stokunda büyük bir tahribata neden oldu. Sivil Savunma Ofisi yetkilileri 1.900 binanın ağır hasar aldığını raporladı. Bu binalardan 1.500'ünün (aralarında okul ve hastanelerin de bulunduğu) tamamen yıkılması, bölgedeki sağlık ve kurtarma operasyonlarını adeta kilitlenme noktasına getirdi.