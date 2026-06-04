8 aydır bitmeyen çile: Mahalleli sokağı halılarla donattı!

Eylemin ardından 20 gün geçmesine rağmen yetkililer tarafından herhangi bir çalışma yapılmayınca mahalleli, tozların dağılmaması için bu kez çözümü yollara halı sermekte bulduklarını belirtti. Yazın gelmesiyle toz sorununun daha da arttığını belirten mahalleli, yoğun toz nedeniyle sıcak havalarda cam ve pencerelerini açamadıklarını söyledi. Tozun etkisini azaltabilmek için yolları sürekli sulamak zorunda kaldıklarını ifade eden vatandaşlar, bunun kalıcı çözüm olmadığını belirterek yetkililerden soruna yönelik çalışma yapılmasını istedi.