8 aydır bitmeyen çile: Mahalleli sokağı halılarla donattı!
Adana'nın Seyhan ilçesi Havuzlubahçe Mahallesi'nde 8 aydır asfaltlanmayan yollar nedeniyle toz ve çamur çilesi çeken vatandaşlar, duruma yola halı sererek tepki gösterdi. 20 gün önce sokağa 'Tozlubahçe' tabelası asan mahalle sakinleri, evlerin toz dolduğunu ve araçların arızalandığını belirterek belediyeden acil çözüm bekliyor.
Seyhan ilçesi Havuzlubahçe Mahallesi’nde bazı sokaklarda 8 ay önce rögar kapakları değiştirildi. Çalışmanın tamamlanmasının ardından bozulan yolların asfaltlanmaması vatandaşları isyan etme noktasına getirdi. Tozdan nefes alamayan bölge halkı, çareyi köstebek yuvasına dönen sokağa evlerindeki halıları sermekte buldu.
Toz nedeniyle zaman zaman rahatsızlandıklarını öne süren mahalle halkı, bozuk yolların araçlara da zarar verdiğini belirterek tepki için 20 gün önce Şehit Ufuk Fesli Sokağı’nın girişine ‘Tozlubahçe’ye hoş geldiniz’ yazılı tabela astı. Tabelanın önünde toplanan mahalleli, belediye yetkililerine yönelik eylemle yolun yapılmasını talep etti.
Eylemin ardından 20 gün geçmesine rağmen yetkililer tarafından herhangi bir çalışma yapılmayınca mahalleli, tozların dağılmaması için bu kez çözümü yollara halı sermekte bulduklarını belirtti. Yazın gelmesiyle toz sorununun daha da arttığını belirten mahalleli, yoğun toz nedeniyle sıcak havalarda cam ve pencerelerini açamadıklarını söyledi. Tozun etkisini azaltabilmek için yolları sürekli sulamak zorunda kaldıklarını ifade eden vatandaşlar, bunun kalıcı çözüm olmadığını belirterek yetkililerden soruna yönelik çalışma yapılmasını istedi.
"Mahallemiz yok sayılıyor"
Mahallede 61 yıldır yaşayan Cengiz Ayhan, hayatının hiçbir döneminde böyle bir sorunla karşılaşmadığını belirterek, "İlk defa bu kadar uzun bir bakımsızlık gördüm. İleride okul var. Kışın öğrenciler geçerken çamurdan geçiyorlar. Yazın tozdan mahvoluyoruz. Perde açamıyoruz. Nefes alamıyoruz, hiçbir şey yapamıyoruz. Yetkililere başvurduk ama geri dönüş alamıyoruz. Mahallemiz yok sayılıyor” dedi.