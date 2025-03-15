8 bin liralık borç yüzünden bir ailenin hayatı kabusa döndü

Kepez ilçesinde oturan 2, 5 ve 7 yaşında 3 çocuğu bulunan V.G. geçen yıl turizm ve kargo sektöründe çalıştığı sırada 8 bin liralık cep telefonunu taksitle satın aldı. G. daha sonra hastalandı. Kargo dağıtımı yaptığı sırada fenalaşarak hastaneye götürülen G.'ın beyin damarlarında tıkanma olduğu ve anjiyo olması gerektiği belirtildi. 1 hafta verilen rapor nedeniyle işe gidemeyen G., dönüşünde işten çıkarıldığını öğrendi. Bu süreçte hastalığı nedeniyle de çalışamayan G.'ın 8 bin liralık cep telefonu borcu, icraya verildi. 75 bin lira olan borcun ödeneceğinin taahhüt edilip ödenmemesi nedeniyle hakkında hapis cezası verilen G., sonrasında yakalanacağını düşünerek bir işte de çalışamadı. 3 çocuklu aile, komşularının destekleri ile yaşamlarını sürdürmeye başladı.

POLİS, ELEKTRİK BORCUNU KAPADI

Biriken kira ve elektrik faturası borçları nedeniyle zor günler yaşayan aile, geçen hafta eve polisin gelmesi ile şok yaşadı. Hapis cezası onanan G., polis tarafından cezaevine götürüldü. Evde elektrik olmadığını ve ailenin zor durumda olduğunu gören polisler, kendi aralarında topladıkları 17 bin lira ile 3 çocuğuyla yaşayan N.G.'ın elektrik faturası borcunu ödedi. Şimdi 3 çocuğuyla bir başına kalan N. G., yardım eli bekliyor.