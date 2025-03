8 bin liralık borç yüzünden bir ailenin hayatı kabusa döndü

'GİDECEK HİÇBİR YERİMİZ YOK'

Ev sahiplerinin de tahliye davası açtığını söyleyen G., "Şu an tek korkum, ev sahibinin gelip bizi evden çıkartması. Gidecek hiçbir yerimiz yok. Eşim cezaevinde olduğu için kimse o sorumluluğu almak istemiyor. Çocuklarım olduğu için bırakıp çalışamıyorum. Onları bırakabileceğim kimsem de yok. Eşim cezaevinden çıksa o çalışır yine geçiniriz. O cezaevinde olduğu için elimiz kolumuz bağlandı" dedi.

'POLİSLER SAYESİNDE AİLEDEN HABERDAR OLDUK'

Ailenin yaşamına devam edebilmesi için destek beklediklerini söyleyen Antalya Yardımlaşma Platformu üyesi Halit Mert, "Eve gelen polisler sayesinde aileden haberdar olduk. Baba hasta olduğu halde şu an cezaevinde. Borcun ödenip, bir an önce çıkıp ailesinin yanına dönmesi için destek bekliyoruz. Kira borcu nedeniyle ev sahibi de tahliye ettirmek istiyor. Aile uzun süredir elektriksiz yaşıyordu. Mağduriyetin bir an önce giderilebilmesi için destek bekliyoruz" diye konuştu. (DHA)