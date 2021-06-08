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  4. 8 Haziran 2021 BİM aktüel ürünler kataloğu

8 Haziran 2021 BİM aktüel ürünler kataloğu

 BİM marketlerin her hafta salı günü satışa çıkardığı kampanyalı ürünler arasında güneş kremi, bronzlaştırıcı yağ gibi çeşit çeşit tatil ürünleri bulunuyor. İşte 8 Haziran 2021 BİM aktüel ürünler kataloğu...

Güneş Koruyucu Çocuk Spreyi • 200 ml • 50 Faktör Güneş Koruyucu Sprey • 200 ml • 30 Faktör

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Bronzlaştırıcı Yağ • 200 ml Havuç/ Kakao Yağı • 200 ml Güneş Koruyucu Yüz Kremi 50 Faktör • 60 ml

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Güneş Koruyucu Krem • 50 Faktör • 150 ml Güneş Koruyucu Çocuk Kremi • 50 Faktör • 150 ml Tokalon Bronzlaştırıcı Güneş Yağı • 200 ml Güneş Jeli • 30 Faktör • 175 ml

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Nemlendirici Çocuk Güneş Kremi • 50 Faktör • 150 ml Bronzlaştırıcı Güneş Yağı • 200 ml Güneş Kremi • 50 Faktör • 50 ml Güneş Koruyucu Bebek Sütü • 50 Faktör • 100 ml

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