8 Haziran 2021 BİM aktüel ürünler kataloğu
BİM marketlerin her hafta salı günü satışa çıkardığı kampanyalı ürünler arasında güneş kremi, bronzlaştırıcı yağ gibi çeşit çeşit tatil ürünleri bulunuyor. İşte 8 Haziran 2021 BİM aktüel ürünler kataloğu...
Güneş Koruyucu Çocuk Spreyi • 200 ml • 50 Faktör Güneş Koruyucu Sprey • 200 ml • 30 Faktör
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Bronzlaştırıcı Yağ • 200 ml Havuç/ Kakao Yağı • 200 ml Güneş Koruyucu Yüz Kremi 50 Faktör • 60 ml
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Güneş Koruyucu Krem • 50 Faktör • 150 ml Güneş Koruyucu Çocuk Kremi • 50 Faktör • 150 ml Tokalon Bronzlaştırıcı Güneş Yağı • 200 ml Güneş Jeli • 30 Faktör • 175 ml
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Nemlendirici Çocuk Güneş Kremi • 50 Faktör • 150 ml Bronzlaştırıcı Güneş Yağı • 200 ml Güneş Kremi • 50 Faktör • 50 ml Güneş Koruyucu Bebek Sütü • 50 Faktör • 100 ml
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