8 ildeki son erken genel seçim anketi sonucu açıklandı
Türkiye'de iktidar yeni anayasayı, muhalefet erken seçimi tartışırken ORC Araştırma iktidarın eli kanlı bebek katili bölücü başı Abdullah Öcalan için yaptığı girişimin gölgesinde il il son erken genel seçim anketi sonuçlarını açıkladı.
ORC Araştırma, 15-22 Kasım aralığında gerçekleştirdiği İstanbul anketinin sonuçlarını paylaştı.
İşte Aydın'dan Bursa'ya, Denizli'den İstanbul'a, İzmir'den Kocaeli'ne ve Manisa'dan Muğla'ya 8 ildeki son seçim anketinin sonuçları...
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Aydın
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Bursa
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Denizli
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