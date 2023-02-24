8 katlı bina yıkım sırasında çöktü, o anlar kamerada
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki 8 katlı bina yıkım sırasında çöktü. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen kentlerden olan ve 1'i boş 7 binanın yıkıldığı Diyarbakır'da, ağır hasarlı yapıların yıkım işlemleri sürdürülüyor.
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Mevlana Halit Mahallesi Cengizler Sokak'taki 8 katlı bina, kontrollü yıkım sırasında çöktü.
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Çökmeyle birlikte çevreyi toz bulutu kaplarken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
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Çöken binada enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.
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