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8 katlı bina yıkım sırasında çöktü, o anlar kamerada

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki 8 katlı bina yıkım sırasında çöktü. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

8 katlı bina yıkım sırasında çöktü, o anlar kamerada - Resim: 1

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen kentlerden olan ve 1'i boş 7 binanın yıkıldığı Diyarbakır'da, ağır hasarlı yapıların yıkım işlemleri sürdürülüyor.

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8 katlı bina yıkım sırasında çöktü, o anlar kamerada - Resim: 2

Mevlana Halit Mahallesi Cengizler Sokak'taki 8 katlı bina, kontrollü yıkım sırasında çöktü. 

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8 katlı bina yıkım sırasında çöktü, o anlar kamerada - Resim: 3

Çökmeyle birlikte çevreyi toz bulutu kaplarken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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8 katlı bina yıkım sırasında çöktü, o anlar kamerada - Resim: 4

Çöken binada enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor. 

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