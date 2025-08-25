8 katlı binada korkutan yangın: Vatandaşlar tahliye edildi

  1. Anasayfa
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 8 katlı bir apartmanda yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, bina sakinleri tahliye edildi.

Kaynak: İHA
Edinilen bilgilere göre, Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'nde bulunan Aram Tigran Bulvarındaki 8 katlı binanın son katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Bina sakinleri tedbir amaçlı tahliye edildi. 

Yangın, itfaiye erlerinin yoğun çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. 

Yangına müdahalede sırasında 3 itfaiye eri dumandan etkilendi.

