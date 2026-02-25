8 saat sürecek! İstanbul'da 23 ilçeyi etkileyecek elektrik kesintisi
İstanbul'da enerji sürekliliğini sağlamak ve şebekeyi modernize etmek amacıyla yürütülen kapsamlı bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), 26 Şubat 2026 Perşembe günü gerçekleştirilecek ve 23 ilçeyi etkileyecek planlı kesintilerin listesini yayınladı. Birçok ilçede saat 07.00 ile 15.00 arasında kesinti uygulanacak. İşte 26 Şubat 2026 İstanbul elektrik kesintisi listesi...
Kaynak: Haber3.com Haber Merkezi
